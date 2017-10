Không để sai sót, cấp điện an toàn cho APEC 2017

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường (đứng thứ ba từ trái qua) kiểm tra tình hình cấp điện tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.



Ngày 19-10, ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và đoàn công tác của EVNNPT đã có cuộc làm việc và kiểm tra tình hình cung cấp điện phục vụ Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng và trạm 500kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam).



Ngừng sửa chữa, cắt điện trên lưới

Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đã chỉ đạo các trạm biến áp, Đội quản lý vận hành đường dây tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, hoàn thiện khối lượng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn xong trước 29-10. Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC, PTC2 không tiến hành các công tác sửa chữa cắt điện trên lưới; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, thông tin liên lạc, phối hợp và sẵn sàng phối hợp xử lý sự cố với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 để kịp thời khôi phục nhanh sự cố.

Công nhân trạm biến áp 500kV Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống điện phục vụ APEC 2017.



Theo ông Phong, PTC2 đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 kiểm tra rà soát mạch nhị thứ, phiếu chỉnh định rơle, cấu hình rơle tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, dự kiến các khiếm khuyết không ảnh hưởng đến vận hành sẽ thực hiện hoàn thành trước 30-10. Đối với đường dây, PTC2 đã tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây, hoàn thiện công tác sửa chữa lớn, thực hiện xong công tác giải tỏa cây cao ngoài hành lang tuyến của các xuất tuyến đường dây thuộc khu vực Truyền tải điện Đà Nẵng quản lý.



Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị APEC, ngoài hệ thống lưới điện hiện có trên địa bàn Đà Nẵng, PTC2 cũng chuẩn bị các nguồn dự phòng trên lưới 220 - 500 kV từ nguồn của các trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ, Dốc Sỏi và các trạm biến áp 220 kV Tam Kỳ, Hòa Khánh, Huế. Bên cạnh đó, PTC2 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng và công an các quận, huyện chuẩn bị tốt phương án phòng chống khủng bố ảnh hưởng đến các tuyến đường dây 220 - 500 kV và trạm biến áp trên địa bàn, đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi người, phương tiện vào, ra trong thời gian diễn ra hội nghị.

Không chủ quan, cấp điện an toàn tuyệt đối

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết, đơn vị này đã lên các phương án ứng phó các tình huống sự cố điện xảy ra; bố trí người trực 24/24 giờ; máy móc, thiết bị vật tư cũng đã được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng khi có yêu cầu.

Còn ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị liên quan đến cung cấp điện cho sự kiện APEC 2017 không được điều xe đi công tác khác, tập trung phương tiện, nhân lực tại chỗ; lãnh đạo công ty, các trưởng, phó phòng phải trực liên tục. Bên cạnh đó, các đơn vị chỉ đạo các cán bộ, nhân viên thường xuyên kiểm tra hệ thống cây xanh trên các tuyến đường dây để bảo đảm an toàn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc, ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT nêu rõ tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào đầu tháng 11-2017 là sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của thế giới do Việt Nam đăng cai. Sự kiện có nhiều lãnh đạo cấp cao của các nước, do đó công tác cung ứng điện trong những ngày diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng.

“Công tác chuẩn bị phương án cấp điện an toàn đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên các đơn vị không được chủ quan mà phải chấp hành kỷ luật lao động, tập trung cao độ theo dõi tình hình hoạt động của các trạm, đường dây, quyết tâm không để xảy ra sự cố, sai sót nào dù nhỏ nhất; đảm bảo cấp điện an toàn tuyệt đối trong mọi tình hình huống, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan như Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Trung tâm điều độ hệ thống điện, Tổng công ty Điện lực miền Trung,…Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chống khủng bố đối với hệ thống điện; bố trí lực lượng trực, xử lý kịp thời các tình huống, sự cố xảy ra…”- ông Tường nhấn mạnh.