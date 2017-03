Không để sốt giá ảo hàng tết

“Hàng tết không thiếu” là khẳng định của bà Lê Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM.

Đã hoàn tất kế hoạch chuẩn bị hàng

. TP.HCM là địa phương có Chương trình Bình ổn thị trường sôi nổi và hiệu quả. Tết sắp đến, tình hình chuẩn bị của các doanh nghiệp (DN) tham gia hiện nay như thế nào, thưa bà?

+ BàLê Ngọc Đào,Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM: Tính đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn tất kế hoạch, đảm bảo lượng hàng tăng 20% so với lượng hàng cung ứng cho tết Nhâm Thìn 2012 và tăng hơn 60% kế hoạch TP giao. Nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng gia cầm, đường, dầu ăn có lượng chuẩn bị vượt hơn 50% nhu cầu thị trường. Về hệ thống phân phối, lượng hàng ở chợ đầu mối vào thời điểm cận tết sẽ tăng khoảng 50%-70% so với ngày thường. Riêng hệ thống các siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa tết tăng 2-3 lần so với các tháng thường.

. Chương trình Bình ổn thị trường tết năm nay có khác gì so với tết 2012?

+ Từ kinh nghiệm những năm trước, năm nay các DN chuẩn bị lượng hàng hóa chu đáo và dồi dào hơn. Hệ thống bán hàng bình ổn tiếp tục được mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân mua sắm các loại hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng găm hàng, nâng giá...

Các công ty Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Vissan, Sài Gòn Co.op dự kiến bán giảm giá trứng gia cầm, thịt gia súc trong hai ngày cận tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Các DN sẽ tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, như Công ty TNHH Phạm Tôn đã đăng ký sớm chương trình giảm giá 2.000 đồng/kg thịt gia cầm từ trước tết bảy ngày và kéo dài đến sau tết 15 ngày. Các công ty như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt, Vissan, Sài Gòn Co.op dự kiến tổ chức bán giảm giá trứng gia cầm và thịt gia súc trong hai ngày cận tết.

. Còn người dân ở những vùng sâu vùng xa, người lao động thu nhập thấp sẽ mua sắm tết qua kênh nào?

+ Ngoài 879 điểm bán hàng bình ổn thị trường tại các quận ven và huyện ngoại thành, 14 điểm bán tại các khu chế xuất - khu công nghiệp, ba điểm bán tại các xí nghiệp đông công nhân; DN trong Chương trình Bình ổn thị trường chia thành ba nhóm, dự kiến thực hiện hơn 200 chuyến bán hàng lưu động đến các vùng sâu, vùng xa từ nay đến tết.

Sở Công Thương TP.HCM còn vận động DN, tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh tổ chức các phiên chợ công nhân, phiên chợ hàng Việt tại các khu vực ngoại thành, khu chế xuất - khu công nghiệp. Các đơn vị như Sài Gòn Co.op, Vinatex-Mart… thì tung ra sản phẩm giỏ quà tết có giá chỉ 100.000-170.000 đồng, phục vụ cho người thu nhập thấp.

Không nên chủ quan về sức mua

. Gần đây giá thịt, trứng đều tăng, giá một số thực phẩm khô cũng rục rịch tăng... TP sẽ kiểm soát giá như thế nào?

+ Như tôi đã nói, nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho thị trường TP đã được DN của Chương trình Bình ổn thị trường chuẩn bị dồi dào, sẵn sàng cung ứng và đủ khả năng can thiệp kịp thời, không để thiếu hàng cục bộ, sốt giá ảo. Trường hợp xử lý khi giá trứng gia cầm tăng đột biến vừa qua là một ví dụ cụ thể. Dự báo thị trường từ nay đến tết sẽ ổn định, không có biến động về giá.

Về giá thịt, có thời gian giá bán sỉ thịt gia súc, gia cầm rớt xuống dưới giá thành sản xuất cho nên việc phục hồi giá thị trường một số mặt hàng như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… như vừa qua là phù hợp, đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho nông dân.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng bình ổn, chúng tôi kiên quyết ngăn chặn và sẽ xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, lợi dụng tình hình tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, xâm hại đến quyền lợi người tiêu dùng.

. Năm nay DN dè dặt trong việc trữ hàng tết do lo ngại sức mua thấp nhưng kế hoạch của các DN trong Chương trình Bình ổn đều tăng so với năm ngoái. Như vậy có dễ xảy ra tình trạng hàng tồn?

+ Với tình hình kinh tế năm 2012 nhiều khó khăn, sức mua thị trường tăng chậm cho nên nhiều DN phải thận trọng chuẩn bị lượng hàng hóa cung ứng tết. Tuy nhiên, các DN cũng không thể chủ quan. Việc thiếu sự chuẩn bị có thể dẫn đến thiếu hàng, làm giá cả gia tăng đột biến, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đặc biệt là người lao động nghèo thường chỉ tập trung mua sắm vào các ngày cận tết.

Lượng hàng dự trữ năm nay cao hơn so với năm ngoái là do số lượng DN tham gia Chương trình Bình ổn thị trường nhiều hơn, hơn nữa đó còn là phần dự phòng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân. Với tiêu chí không để DN tham gia chương trình phải chịu lỗ, khi xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa tết, chúng tôi đã cùng với các DN tính toán chi tiết về cân đối cung cầu và điều kiện của từng DN để đưa ra kế hoạch hợp lý nhất, không để xảy ra tình trạng tồn kho.

.Xin cám ơn bà.

TÚ UYÊN