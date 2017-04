Không để tái diễn xe dù, bến cóc

Theo văn bản, UBND TP.HCM giao trách nhiệm cho Sở GTVT TP rà soát và có văn bản phản hồi đến các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn TP về tình hình xử lý “xe dù, bến cóc”.

Về công tác chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc”, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu chấn chỉnh và không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn. Công tác xử lý phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp nhưng không để tác động tiêu cực đến đời sống người dân TP, bảo đảm môi trường cạnh tranh minh bạch, bình đẳng, đúng pháp luật.



Sau khi Sở GTVT lắp biển cấm dừng, đỗ để hạn chế "xe dù, bến cóc" nhiều xe đón trả khách ngay trên đường.

Chủ trương này đã được thông báo và triển khai rộng rãi đến toàn bộ các doanh nghiệp vận tải có trụ sở đóng trên địa bàn. UBND TP.HCM cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn, tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh vận tải để rà soát, cập nhật lại thông tin, loại bỏ các điểm đã tạm dừng hoạt động và cập nhật các điểm mới phát sinh; kiểm tra pháp lý hoạt động của các điểm đón, trả khách; kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải theo quy định; rà soát, đánh giá lại tình hình trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt động của các điểm; đề xuất các biện pháp để lập lại trật tự, an toàn giao thông tại các điểm không bảo đảm an toàn giao thông qua kiểm tra và tiếp tục công bố lên website của Sở GTVT.

Đối với nội dung phản ánh về hoạt động của Công ty TNHH Thành Bưởi tại địa chỉ số 419 đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Sở GTVT đã báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đối với Công ty TNHH Thành Bưởi.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã trực tiếp làm việc với Công ty TNHH Thành Bưởi và yêu cầu doanh nghiệp rút kinh nghiệm trong việc ký hợp đồng với Công ty CP Giày Sài Gòn để thuê sử dụng một phần nhà xưởng, sân bãi tại địa chỉ nêu trên, sau đó là ký hợp đồng hợp tác kinh doanh là không đúng quy định pháp luật. TP cũng đã giao cơ quan thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai đối với Công ty CP Giày Sài Gòn và sẽ xử lý các vi phạm có liên quan.