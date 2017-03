Không để xảy ra "sốt" giấy

Theo đề nghị của Hiệp hội Giấy Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty cổ phần Giấy Tân Mai cam kết phát huy mọi khả năng để tăng công suất thiết bị, sản xuất đạt sản lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu các loại giấy, trong đó có giấy phục vụ năm học mới 2008 - 2009.

Cụ thể, Tổng công ty Giấy Việt Nam cam kết cung cấp cho thị trường 70.000 tấn giấy in, giấy viết, Công ty cổ phần Giấy Tân Mai cam kết cung cấp 42.000 tấn giấy in báo và 25.000 tấn giấy in, giấy viết trong 6 tháng cuối năm 2008.

Hiệp hội Giấy Việt Nam cho rằng, do giá giấy nhập khẩu hiện nay cao hơn nhiều so với giấy sản xuất trong nước trong khi năng lực sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu.

Vì vậy hiệp hội đã kiến nghị Chính phủ cho phép ngành giấy được điều chỉnh giá bán giấy cho phù hợp thực tế và cam kết mức giá trong nước luôn thấp hơn mức giá nhập khẩu khoảng 10%.

Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị bãi bỏ thuế nhập khẩu giấy có xuất xứ từ các nước ASEAN từ 5% xuống còn 0%, đồng thời giảm thuế VAT đối với bột giấy và giấy các loại từ 10% xuống còn 5%, riêng đối với giấy in báo là 0%.