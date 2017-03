Không điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam và ngoại tệ

Đến chiều cùng ngày, giá USD vẫn tiếp tục nhích lên ở mức 17.680-17.730 đồng mua vào, bán ra. Như vậy, so với ngày 23-2, giá USD trên thị trường tự do tăng 80 đồng/USD. Tại Hà Nội, nhiều người dân đổ đi mua USD để tích trữ. Trong khi đó, trên thị trường ngân hàng, giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm. Giá USD do Ngân hàng nhà nước công bố ngày 24-2 là 16.971 VND/USD, giảm một VND/USD so với ngày 23-2

Chiều qua, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định hiện Chính phủ không có chủ trương điều chỉnh tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ, NHNN vẫn đảm bảo cân đối cung cầu thị trường. Các tin đồn về việc tăng giá USD hay thiếu nguồn trên thị trường là không chính xác. NHNN cho biết các ngân hàng hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của khách hàng.