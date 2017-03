"Không kỳ thị doanh nghiệp có cổ phiếu bị làm giá"

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong lần thứ 3 Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán tổ chức bình chọn và trao giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” là vai trò của giải thưởng này đối với hoạt động của doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng cũng như các công ty chứng khoán.

Theo ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán VICS, Phó chủ tịch hội đồng bình chọn, tuy không phải là một chỉ tiêu tài chính hay cơ sở để nhà đầu tư đánh giá và quyết định bỏ vốn vào doanh nghiệp nhưng giải thưởng này sẽ góp phần khuyến khích các thương hiệu trên thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả và minh bạch.

Đối với hiện tượng một số cổ phiếu trên thị trường hiện đang bị làm giá, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, đại diện ban tổ chức cho rằng cần xem xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra đánh giá.

“Hiện tượng một số nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu doanh nghiệp đang thấp hoặc các doanh nghiệp này sắp có tin tốt rồi hùn nhau mua vào để đẩy giá cố phiếu lên là có thật. Không nên vì điều đó mà hạ thấp uy tín doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chính doanh nghiệp chủ động kích giá thì thật khó chấp nhận”, ông Nguyễn Phúc Long khẳng định.

Theo ban tổ chức, việc tiêu chí bình chọn các thương hiệu chứng khoán sẽ chủ yếu dựa trên thông tin về hoạt động doanh nghiệp (định mức tín nhiệm, giá trị vốn hóa thị trường, thu nhập người lao động, minh bạch thông tin, định hướng phát triển…) cũng như mức độ tín nhiệm đối với khách hàng.

Theo ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), đồng trưởng ban tổ chức, do tuân thủ chặt quy chế đề ra nên việc bình chọn 2 năm qua “chưa để lại điều tiếng gì”. Tuy nhiên do thường tổ chức trao giải vào giữa năm nên ở một số trường hợp, doanh nghiệp có báo cáo kinh doanh khác quá xa so với kết quả sau kiểm toán. Với những trường hợp này, ban tổ chức giải thưởng cho biết không tiến hành truy cứu nhưng sẽ phản ánh vào kết quả bình chọn năm sau.

Theo Tổng thư ký VASB, giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” năm nay sẽ là lần đầu tiên đại diện cấp cao của Ủy ban Chứng khoán và 2 Sở giao dịch tham gia trực tiếp vào hội đồng bình chọn. Bên cạnh việc chọn ra 100 công ty niêm yết hàng đầu, giải thưởng sẽ bao gồm các hạng mục dành cho công ty đại chúng, tổ chức trung gian, ngân hàng thanh toán - lưu ký và tổ chức kiểm toán.

Theo Nhật Minh (VNE)