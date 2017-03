Không nên cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Từ năm 2006 đến nay, nghị định này đã có thêm năm loại dịch vụ cấm kinh doanh, trong đó có quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi...

Bàn về điều này, luật sư Trần Khánh An, Văn phòng luật sư Khánh An, cho rằng hiện có nhiều phụ nữ sau khi sinh không thể có sữa để cho con bú. Vì thế họ sẽ phải dùng sữa nhân tạo, sữa qua chế biến để nuôi con. Nếu cấm quảng cáo thì hẳn nhiên sản phẩm sẽ không có chân ở thị trường. Ông An nói: “Nếu cấm thì nên cấm hoạt động quảng cáo sai sự thật”.

MAI PHƯƠNG - LÊ PHI