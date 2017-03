Không nên sử dụng viên tiết kiệm xăng

Quảng cáo viên tiết kiệm xăng trên mạng Internet



Quảng cáo tràn lan

Làm hỏng bộ bơm xăng

Các sản phẩm này chưa được cơ quan chức năng của Bộ KH-CN cấp phép và không được phép nhập khẩu vào VN.Theo quảng cáo trên một số trang web rao vặt, bán hàng, sản phẩm viên tiết kiệm xăng khá đa dạng, có nguồn gốc từ nhiều nước và được phân phối với số lượng lớn cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu. Điển hình là sản phẩm viên tiết kiệm xăng P&W được các chủ hàng quảng cáo thích hợp cho ôtô, xe máy, xe buýt... và sản phẩm được chiết xuất từ cây long não, cây trắc bá và các loại thực vật khác cùng chất tăng công suất, chất nhũ hóa. Quảng cáo trên cho rằng sử dụng sản phẩm này sẽ tiết kiệm 15-30% nhiên liệu, tăng công suất động cơ lên 12%, tăng tuổi thọ piston, giảm tiếng ồn động cơ, giảm cặn bã, giảm khí thải lên đến 40%...Một thành viên diễn đàn vật giá còn chỉ dẫn cách sử dụng đầy đủ và đưa ra các lưy ý như viên tiết kiệm xăng P&W có tác dụng tẩy rửa mạnh, thời kỳ sử dụng ban đầu có hiện tượng lên xuống ga ngắt đoạn, đó là do quá trình tẩy rửa xăng dầu trong động cơ, tiếp tục tăng ga hoặc chạy với tốc độ cao để sản phẩm tẩy mạnh và đưa các tạp chất, cặn bám ra ngoài.Thời kỳ đầu trong kim phun nhiều chất cặn bám, hiệu quả tiết kiệm xăng chưa thể nhận thấy, sau 2-3 lần sử dụng hiệu quả sẽ đạt rõ rệt. Liên hệ với thành viên này, một người đàn ông xưng tên là T. cho biết sản phẩm vẫn còn, bán với giá 18.000 đồng/viên nhưng do thông tin khuyến cáo của Bộ KH-CN nên tạm không giao dịch.Cũng trên mạng Internet, một sản phẩm viên tiết kiệm xăng khác mang tên K-Fuel Saver được quảng cáo là sản phẩm của Mỹ, sẽ giúp đốt cháy nhiên liệu hoàn toàn, giúp tăng cường hiệu quả kinh tế, tăng cường sức mạnh, giảm khí thải... được rao bán với giá 40.000 đồng/viên và chỉ bán từ 3 viên trở lên.Thành viên quảng cáo còn khẳng định đây là sản phẩm có công thức độc quyền, ban đầu được thiết kế sử dụng cho các loại động cơ lớn tại Mỹ như máy bay, tàu không gian, xe tăng và tàu chiến. Không những vậy, thành viên này còn quảng cáo viên tiết kiệm xăng này có tác dụng cải thiện động cơ cũ, kéo dài tuổi thọ, duy trì ở trạng thái tối ưu, khôi phục sức mạnh động cơ...Để khẳng định sản phẩm này được bán hợp pháp tại VN, đơn vị phân phối sản phẩm này đã trưng ra một loạt giấy chứng nhận thông tin kỹ thuật được dịch sang tiếng Việt.Theo các quảng cáo này thì sản phẩm viên tiết kiệm xăng giá thành rẻ nhưng tiết kiệm được cả trăm nghìn đồng, thích hợp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên thực tế chưa có ai chứng minh được điều này.Thực tế sản phẩm này có tác dụng hay không chưa một nghiên cứu khoa học nào ở VN khẳng định. Thậm chí sản phẩm này còn có thể gây tác hại cho xe như nóng máy hoặc có thể gây ra những hậu quả khác gây cháy nổ.Gần đây nhất, ngày 4-1, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh trái phép viên tiết kiệm xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 10 tuýp chất tiết kiệm xăng sử dụng cho xe tải, 10 viên tiết kiệm xăng dầu dùng cho tất cả các loại động cơ xăng dầu. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét xử lý đối với trường hợp này. Cơ quan công an đã làm việc với một số cá nhân, đơn vị sử dụng sản phẩm này và phát hiện sản phẩm này còn có nhiều tác hại.Cụ thể, doanh nghiệp xây dựng Thái Sơn (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) cho biết doanh nghiệp có mua viên tiết kiệm xăng dầu và sau hai lần cho vào bình xăng của xe Toyota để sử dụng thì bộ bơm xăng tự động của xe bị hỏng phải thay thế và chạy lại phần mềm.Ông Trần Văn Vinh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Bộ KH-CN, cho biết đến nay bộ cũng như tổng cục chưa cấp bất cứ giấy phép nào cho sản phẩm này tại VN. Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có thông báo thông tin cảnh báo về viên tiết kiệm xăng, dung dịch tiết kiệm xăng đang xuất hiện tại một số địa phương.Theo khuyến cáo của cục, viên tiết kiệm xăng, dung dịch tiết kiệm xăng là hóa chất được nhập vào VN nhưng chưa được kiểm định chất lượng, đặc biệt là các đặc tính liên quan đến an toàn, cháy nổ và chưa được Bộ KH-CN cấp đăng ký sử dụng theo quy định về sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng, dầu diesel.Do đó, cục khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng viên tiết kiệm xăng và dung dịch tiết kiệm xăng để đảm bảo an toàn.Ông Trần Văn Vinh cho biết khuyến cáo trên được đưa ra dựa trên kết quả xét nghiệm của đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ KH-CN. Đến nay chưa có cơ sở nào đảm bảo sản phẩm này đạt chất lượng như quảng cáo để được cấp phép sử dụng tại VN.Do đó thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục xem xét chất lượng, thành phần của sản phẩm này. Ông Vinh cũng cho biết tại Mỹ chưa có kết quả nào khẳng định sản phẩm này đạt chất lượng và chưa có thông tin cho phép sử dụng.Theo ông Vinh, cơ quan công an, quản lý thị trường có thể tiến hành kiểm tra, xử lý vì không ai cho phép nhập khẩu sản phẩm này.Theo MINH QUANG (TTO)