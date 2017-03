Không nên ưu ái giảm thuế môi trường cho ngành than

ThS Đỗ Thanh Bái - Hội Hóa học Việt Nam cho rằng những tổn thất tại Quảng Ninh đã vượt qua sự tính toán. Nguyên nhân chính là do việc khai thác than có vấn đề nên gây xung đột lớn về rừng phòng hộ, xung đột mục tiêu du lịch, tác động đến đô thị, hạ tầng giao thông… Ông Bái không đồng tình để Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) giảm phí môi trường. Bởi phí môi trường là khoản tiền đóng góp lại để phục hồi môi trường do quá trình khai thác gây ra. “Trong sự cố này, Vinacomin xin giảm thuế tài nguyên là chính đáng. Nhưng với phí môi trường thì tôi không đồng ý” - ông nói.

TS Đào Trọng Hưng, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, cho rằng nếu doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường từ đầu thì đã không xảy ra chuyện vừa qua.

TRÀ PHƯƠNG