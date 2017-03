Không nên ỷ lại việc gia hạn Nghị định 51

Cục Thuế TP.HCM khuyến khích ngay từ bây giờ các DN phải tập trung vào việc thiết kế mẫu hóa đơn riêng của mình, dựa theo những quy định về mẫu mã do Tổng cục Thuế ban hành, đi tìm nhà in, để tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy.

Nghị định 51 với nội dung chính là DN phải tự in ấn hóa đơn của mình đã được chính thức triển khai từ ngày 1-1, đã được gia hạn thực thi đến 31-3 do tình trạng các nhà in quá tải trong khi nhiều DN vẫn chưa chuẩn bị kịp.

