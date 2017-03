Không phát hiện mực khô xé sợi giả ở TP.HCM

(PL)- Ngày 29-10, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết kết quả xét nghiệm do Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM thực hiện ghi nhận 5/5 mẫu mực khô xé sợi thu thập trên thị trường TP không phải mực giả, làm bằng nhựa, cao su như tin đồn.

Kết quả kiểm định còn cho thấy các mẫu có hàm lượng protein trung bình 30,43%, độ ẩm trung bình 18,36%, hàm lượng đường trung bình 35,14%, muối 2,6%, bột ngọt 2,38%. Tất cả mẫu cũng không chứa phẩm màu công nghiệp, các chất bảo quản sử dụng nằm trong danh mục và giới hạn cho phép. TRẦN NGỌC