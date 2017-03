Không quá lo ngại trước áp lực giải chấp

Theo giới phân tích, một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán liên tục đi xuống trong thời gian gần đây chính là áp lực giải chấp. Thế nhưng diễn biến thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua cho thấy áp lực này không quá lo ngại.

Lưỡng lự đặt lệnh mua

Thông tư 13 do Ngân hàng Nhà nước ban hành yêu cầu các tổ chức tín dụng nâng tỉ lệ an toàn vốn từ 8% lên 9% đã ảnh hưởng nhất định đến thị trường. Dù thời gian áp dụng vẫn còn xa nhưng ngay từ bây giờ các tổ chức tín dụng đang phải thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo tỉ lệ này đúng hạn định.

Để thực hiện điều này, nhiều ngân hàng phải giảm tỉ lệ những tài sản có hệ số rủi ro cao như cho vay đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán và cho công ty chứng khoán vay. Sự kiện này có thể làm cho dòng tiền đổ vào hai lĩnh vực này sút giảm mạnh. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến dòng tiền vào thị trường đã suy yếu khá mạnh trong thời gian qua.

Thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc hơn khi việc nâng tỉ lệ an toàn vốn của ngân hàng được áp dụng làm nhiều giai đoạn kể từ ngày 1-1-2011. Ảnh: HTD

Riêng trong lĩnh vực chứng khoán, một trong những biện pháp được các ngân hàng đưa ra là bán giải chấp bớt cổ phiếu để quy đổi ra tiền mặt. Điều đó khiến lượng cung gia tăng đáng kể do các ngân hàng thường nắm giữ lượng lớn cổ phiếu.

Tuy nhiên, những lo ngại trên phần nào được giải tỏa trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua. Đối với phương Tây, thứ Sáu ngày 13 là ngày xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước đã tăng trở lại sau nhiều phiên lao dốc. Điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch này chính là áp lực bán giải chấp không mạnh, đặc biệt là khi thị trường tăng điểm rồi bắt đầu rơi trở lại.

Điều này khiến nhà đầu tư an tâm đặt lệnh mua vào cuối giờ giao dịch. Một vài cổ phiếu tăng trần và không có sự tăng trần đồng loạt chứng tỏ tâm lý lưỡng lự của các nhà đầu tư. Rồi tiếp đến nhà đầu tư bán ra khi các bảng giá xuất hiện màu xanh vẫn là xu hướng chủ đạo.

Thị trường sẽ khởi sắc hơn

Thị trường đã đóng cửa trước khi Ngân hàng Nhà nước thông báo hoãn thời hạn thực hiện Thông tư 13. Theo đó, việc nâng yêu cầu về tỉ lệ an toàn vốn sẽ được áp dụng làm nhiều giai đoạn kể từ ngày 1-1-2011 thay vì ngày 1-10-2010. Thông tin này đã được đưa ra vào khoảng trưa 13-8. Chi tiết về thông tin sửa đổi thời hạn thực hiện này vẫn chưa được công bố rõ ràng nhưng chắc chắn điều này có thể sẽ giúp thị trường khởi sắc hơn trong tuần này. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp sau đó sẽ phụ thuộc vào chi tiết về lộ trình thực hiện yêu cầu tỉ lệ an toàn vốn nói trên. Nói cách khác, tốc độ tăng tỉ lệ an toàn vốn từ tháng 1-2011 trở về sau sẽ là yếu tố quyết định xu hướng thị trường.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang trong giai đoạn quá bán và việc tăng điểm trở lại như những phiên giao dịch cuối tuần vừa qua không phải là điều quá ngạc nhiên. Đó là phản ứng kỹ thuật thường thấy trong quá trình rơi điểm liên tiếp của thị trường. Một phiên giao dịch chưa tạo được xu thế nhưng thị trường vẫn cần những phiên giao dịch như thế để giúp các nhà đầu tư có thêm niềm tin vào thị trường. Một cách vô tình hay hữu ý, cổ phiếu cả hai sàn đều tăng điểm trở lại khi chạm vào đường hỗ trợ và quay đầu tăng giá trở lại.

TRƯỜNG GIANG