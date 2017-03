Không sợ rau, củ sốt giá dịp Tết

Mặc dù nguồn cung rau, củ, quả về các chợ đầu mối so với những ngày trước tiếp tục giảm nhưng cơ quan chức năng khẳng định sự thất thường đó chưa có gì đáng sợ. Giá sẽ ổn định lại trong vài ngày tới và lượng hàng sẽ cung cấp đầy đủ từ đây cho đến cuối năm, kể cả trong dịp Tết.

Giá cao do thời tiết

Ông Vũ Văn Vương - Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Trường An (Đồng Nai) - đơn vị cung cấp mỗi tháng 50 tấn rau sạch cho hệ thống siêu thị, chuỗi trường học tại TP.HCM, cho biết việc giá rau quả tăng cao đột biến như mấy ngày qua là do cung ít mà cầu nhiều. Hiện tại, hầu hết nông dân trồng rau cung cấp cho Trường An đều hết hàng. Không chỉ HTX Trường An thiếu hàng mà hầu như các doanh nghiệp cung cấp, phân phối rau xanh đều ở trong tình trạng không có hàng để bán.

Ông Vương không đồng ý với cách lý giải việc thiếu hàng là do miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội vừa trải qua trận lũ lịch sử, buộc phải vận chuyển rau quả ra tiếp, ứng kéo theo giá rau tại TP.HCM và các tỉnh lân cận tăng cao. Đồng ý là Hà Nội thiếu rau quả thật nhưng với lượng hàng chuyển ra như mấy ngày vừa qua, chỉ vài chục tấn chưa phải là nhiều khiến giá tại TP đội cao như vậy. Theo ông Vương, nguyên nhân chính là năm nay thời tiết ở các tỉnh phía Nam không ổn định, mưa nhiều, người trồng rau mất mùa dẫn đến lượng rau bị ảnh hưởng. “Rau củ thiếu cộng với giá cao trùng hợp với đợt bão lụt nên ai cũng tưởng bị ảnh hưởng bởi thị trường phía Bắc nhưng thực ra không phải. Nếu có thì cũng chỉ ảnh hưởng rất ít mà thôi” - ông Vương giải thích.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng tới nguồn cung cấp rau quả ít hơn trước là do chi phí đầu vào cho việc trồng rau quả tăng cao, trong khi đầu ra bấp bênh khiến người trồng rau nản. Hiện nay, chỉ riêng chi phí phân bón đã tăng 300%-400% so với trước đây.

Theo Sở Công thương TP, về giá cả tăng nhẹ do tình hình mưa bão, thời tiết không tốt ở một số khu vực như Tiền Giang, Long An và một phần ở Đà Lạt. Từ đây, khi rau vận chuyển từ những vùng này về TP đã có những lượng hư hao đáng kể và tạo nên tăng giá ở một số mặt hàng.

Hiện nguồn rau cung cấp cho TP chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, một phần từ Trung Quốc. Ngoài ra, tại TP cũng có hai huyện cung cấp nguồn rau cho thị trường là Củ Chi và Hóc Môn.

Sẽ ổn định trong vài ngày tới

Trái với việc giá tăng và khan hiếm nguồn hàng của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh rau xuất khẩu lại cho rằng giá rau quả xuất khẩu trong thời gian gần đây giảm nhẹ do ảnh hưởng của thị trường thế giới. Đại diện Công ty Rau quả Tiền Giang - đơn vị xuất khẩu rau quả đi 23 nước trên thế giới cho biết giá rau quả xuất khẩu của công ty giảm trung bình 5%-10% so với trước.

Vấn đề rau quả khủng hoảng chỉ ở trong thời điểm nhất thời. Theo dự báo của nhiều doanh nghiệp kinh doanh, giá rau quả sẽ còn cao trong vòng một, hai tuần nữa sau đó mới hạ giá và ổn định trở lại. Kể cả trong dịp Tết, lượng rau quả sẽ không hề thiếu. Ông Vũ Văn Vương đưa ra lý do, từ đây đến Tết, các tỉnh phía Nam sẽ vào mùa khô nên thời tiết sẽ ít mưa, thuận lợi cho nông dân dễ dàng thực hiện kế hoạch sản xuất.

Ông Từ Minh Thiện - Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (Sở NN&PTNT TP.HCM) cho biết TP phải nhập trên 700 ngàn tấn/năm, trong khi sản lượng sản xuất chỉ đạt 240 ngàn tấn/năm. Ông Thiện khẳng định rau củ tại TP có giá cao chỉ diễn ra trong vài ngày tới, sau đó sẽ ổn định trở lại như cũ. Dù năm nay diễn biến thời tiết thất thường nhưng từ đây đến cuối năm, đặc biệt là dịp Tết, TP sẽ không thiếu rau quả. Để làm được điều này, vừa qua UBND TP đã chỉ đạo Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn nguyên liệu, trong đó bao gồm cả thực phẩm, rau quả cho TP.

Theo ông Thiện, TP xác định vùng sản xuất cung cấp thực phẩm cho TP không chỉ ở tại TP mà còn phát triển sang những tỉnh lân cận. Từ đó, TP khuyến khích, vận động doanh nghiệp đầu tư vào các vùng sản xuất ấy để bảo đảm lương thực, rau quả cho người dân TP mỗi khi có biến động về giá.

TP cũng đã có quy hoạch diện tích đất nông nghiệp đến năm 2015 để ổn định nguồn nguyên liệu cho nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở Củ Chi. “Khi đã có vùng quy hoạch dành cho nông nghiệp, TP sẽ không hy sinh những vùng đất màu mỡ cho dự án công nghiệp để phát triển nông nghiệp” - ông Thiện cho biết.