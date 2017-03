Không thèm bán xăng A95!

Sản lượng xăng A95 chỉ bằng 1/4 so với A92 Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy Dung Quất, cho biết hiện sản lượng xăng A95 cung ứng ra thị trường khoảng 60.000 m3/tháng, trong khi đó sản lượng xăng A92 lên tới 250.000 m3/tháng. “Công suất của nhà máy Dung Quất đối với mặt hàng xăng A95 có thể lên đến 150.000 m3, gần gấp ba hiện nay. Tuy nhiên, do thị trường chỉ tiêu thụ ở mức trên nên nhà máy chưa dám nâng công suất” - ông Giang nói. SH, Dylan, Piagio… nên dùng A95 A95 là loại xăng cao cấp, chống kích nổ, giúp động cơ hoạt động trơn tru. Các loại xe tay ga cao cấp như SH, Dylan, @, Air Blade hay Piagio, do có tỉ lệ nén cao (trên 10:1) thì dùng A95 thích hợp hơn. Riêng hãng Piagio, trong các tài liệu về thông số kỹ thuật, vẫn thường xuyên khuyên khách hàng chọn xăng A95 để máy ít nóng, vận hành mạnh và êm. Còn các loại xe máy thông dụng như Dream, Jupiter, Nouvo, Wave…, do có tỉ số nén thấp hơn (7:1 đến 10:1) nên có thể dùng xăng A92 để bảo đảm tính kinh tế. Sở Công Thương vào cuộc ngay Chiều 2-10, ông Huỳnh Khánh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp tên, địa chỉ các cây xăng tạm ngưng hoặc không bán xăng A95. Ông Hiệp cho biết sẽ cử đội quản lý thị trường kiểm tra ngay tình trạng này và có ý kiến chính thức. Theo ông, việc DN tạm ngưng bán một mặt hàng về nguyên tắc phải có báo cáo lên Sở, giải thích lý do vì sao không bán.