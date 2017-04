Không thu thuế kiều hối và xuất nhập khẩu ngoại tệ

Đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với kiều hối và hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ

Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định trong Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế VAT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2009; Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 131/TT-BTC ngày 26/12/2008... đều thể hiện chính sách thuế hiện hành của Nhà nước không có quy định về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ.

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định lại không có việc nhà nước thu thuế VAT 10% đối với kiều hối và hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ.

Sở dĩ có thông báo này vì thời điểm trước Tết, một số ngân hàng thương mại thực hiện nhập khẩu ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong nước đã bị hải quan áp thuế VAT 10% khiến cho việc nhập khẩu ngoại tệ bị gián đoạn và thông tin kiều hối bị đánh thuế cũng theo đó mà rộ lên.

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã có giải thích vấn đề này là do sự nhầm lẫn kỹ thuật giữa giấy bạc (tiền giấy) và giấy in bạc (in tiền) nên đã xảy ra sự cố trên. Vì thế, ngay sau đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 865/BTC-TCHQ gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẳng định rõ không có quy định về việc thu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động nhập khẩu ngoại tệ để tránh hiểu lầm.