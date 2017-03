Không độc quyền chương trình truyền hình ngoại

Như Pháp Luật TP.HCM số báo ra ngày 23-10 đã nêu, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT)vừa tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp (DN) tại TP.HCM về dự thảo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền. Theo đó, điều mà các DN lo ngại nhất là quy chế quy định chỉ có một đơn vị được khai thác các chương trình nước ngoài rồi phân phối lại cho các DN làm dịch vụ trong nước. Như vậy dễ xảy ra tình trạng độc quyền.

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Vũ Hải (ảnh) – Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, xung quanh vấn đề này.

Không có chuyện độc quyền

. Ông có ý kiến gì về việc các DN cho rằng sẽ xảy ra tình trạng độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và thiếu chủ động nếu chỉ có một đơn vị thuộc Bộ TT–TT khai thác các chương trình quốc tế, sau đó cung cấp lại cho các DN cung cấp dịch vụ?

+ Dự thảo quy chế này không hề quy định đơn vị đầu mối này phải thuộc Bộ TT-TT mà chỉ là do Bộ cấp phép và quản lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế có quy định: “Nội dung các chương trình nước ngoài được quản lý tập trung thông qua một đơn vị do Bộ TT-TT cấp phép và quản lý gọi là đơn vị cung cấp chương trình nước ngoài. Đơn vị cung cấp chương trình nước ngoài chịu trách nhiệm thỏa thuận bản quyền và biên tập các chương trình nước ngoài theo quy định của pháp luật để cung cấp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền”.

Theo tôi, các DN cung cấp dịch vụ từ trước đến giờ không hề được can thiệp vào nội dung các chương trình. Nội dung chương trình đều do các đài truyền hình là các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động truyền hình trả tiền lo. Ví dụ, Đài truyền hình TP.HCM thành lập ra HTVC để khai thác dịch vụ truyền hình trả tiền thì nội dung chương trình do HTV chịu trách nhiệm.

Theo quy định hiện hành, mỗi đài truyền hình được cấp phép hoạt động truyền hình trả tiền đều phải có một đơn vị làm nhiệm vụ biên tập các chương trình truyền hình nước ngoài, vì vậy phải có gần 50 đơn vị làm một công việc giống nhau, vì hầu như các đài cung cấp dịch vụ đều sử dụng những kênh truyền hình nước ngoài giống nhau. Và con số các đơn vị này còn tăng nữa nếu tiếp tục có những đơn vị xin cung cấp dịch vụ.

. Công việc cụ thể của đơn vị cung cấp chương trình nước ngoài do Bộ TT–TT cấp phép là gì, thưa ông?

+ Nhiệm vụ của đơn vị này là biên tập các chương trình nước ngoài. Dự thảo quy chế cũng quy định rõ đây là đơn vị sự nghiệp, hoạt động phi lợi nhuận và không được tham gia kinh doanh, đồng thời cũng quy định bắt buộc phải phân phối lại các chương trình đã được biên tập cho tất cả đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Với những quy định như vậy, đơn vị này không có động cơ và không được độc quyền hoặc phân biệt đối xử trong việc phân phối lại chương trình nước ngoài.

Một đầu mối biên tập

. Như vậy theo ông, việc gộp lại một đầu mối sẽ không ảnh hưởng đến sự chủ động của các DN?

+ Theo tôi, các DN cần nghiên cứu kỹ văn bản dự thảo quy chế. Từ trước đến giờ, các DN không hề được chủ động về mặt nội dung chương trình. Nội dung các chương trình quốc tế đều do các đài khai thác và phải tuân theo các quy định của pháp luật. Việc thay đổi bây giờ chỉ là gộp lại một đầu mối về biên tập thôi. Và điều đó sẽ thuận lợi hơn cho DN vì đã được bảo đảm về nội dung và không hề bị phân biệt đối xử như từng xảy ra.

. Đơn vị cung cấp chương trình nước ngoài sẽ hoạt động phi lợi nhuận, như vậy việc thỏa thuận bản quyền với các chủ sở hữu chương trình truyền hình nước ngoài sẽ thế nào?

+ Quy chế hoạt động cụ thể của đơn vị này sẽ được Bộ quy định chi tiết sau. Theo tôi nghĩ, việc thỏa thuận bản quyền sẽ có sự tham khảo ý kiến của các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền để bảo đảm các đơn vị trong nước chấp nhận được phí bản quyền. Nếu sau này thành lập được Hiệp hội Truyền hình trả tiền thì việc đàm phán bản quyền sẽ có sự tham gia của hiệp hội này.

DN được chủ động lựa kênh

. Thưa ông, doanh thu của các DN phụ thuộc khá nhiều từ nguồn thu quảng cáo nhưng quy chế lại thắt chặt những quy định về thời lượng, nội dung các chương trình quảng cáo. Điều này có thể gây khó khăn cho các DN hay không?

+ Thực chất những quy định về thời lượng quảng cáo, nội dung quảng cáo trên truyền hình đã được quy định đầy đủ trong Luật Báo chí và Pháp lệnh Quảng cáo. Quy chế này không đưa ra quy định gì mới có thể gọi là thắt chặt hơn hoạt động quảng cáo.

. Có giám đốc DN cho rằng nếu quy chế buộc họ phải phát các chương trình chính trị thì sẽ ảnh hưởng đến sự thu hút và tính cạnh tranh của các kênh truyền hình. Ông có ý kiến gì về điểm này?

+ Truyền hình trả tiền là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Cùng với việc kinh doanh thì các DN cũng phải hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Việc cung cấp những chương trình chính trị trên kênh truyền hình trả tiền là nhằm đảm bảo hài hòa các lợi ích giữa nhà nước, DN và người dân.

Các DN cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền được chủ động lựa chọn các kênh truyền hình giải trí. Vì vậy, theo tôi, quy định trên không ảnh hưởng đến sự hấp dẫn, thu hút khán giả.

. Xin cảm ơn ông.