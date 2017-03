Khuyến khích dệt may tự sản xuất nguyên phụ liệu

Từ đó thiết lập một chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu hoàn chỉnh để đón cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có khả năng ​​sẽ được ký kết vào cuối năm 2014.

Theo Vinatex, khi Việt Nam tham gia TPP, các DN phải tuân theo nguyên tắc nguồn gốc sợi vải và nếu như họ muốn được hưởng lợi từ ưu đãi về thuế. Điều này có nghĩa là các DN dệt may Việt Nam phải tự sản xuất nguyên phụ liệu ngoại trừ các sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của các đối tác nước ngoài nếu như họ muốn hưởng lợi từ ưu đãi về thuế của TPP.

Đại diện một DN dệt may cho hay ngành dệt may đang phụ thuộc rất nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc - một nước không tham gia TPP. Ngành dệt may chỉ có thể đáp ứng được 48% nhu cầu nguyên phụ liệu trong nước năm 2013.

MINH LONG