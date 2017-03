Khuyến khích sản xuất nhiên liệu sinh học

Thí điểm NLSH và thử nghiệm sản xuất dầu diesel sinh học (B5); xây dựng lộ trình bắt buộc tỉ lệ phối trộn NLSH với nhiên liệu truyền thống. Công việc này phải báo cáo Thủ tướng trong tháng 10-2011.

NLSH được chế xuất từ chất béo của động thực vật, ngũ cốc, rơm rạ, mùn cưa, sản phẩm gỗ thải... Sử dụng NLSH so với xăng dầu sẽ giảm khoảng 70% khí CO 2 và 30% khí độc hại. Đặc biệt, NLSH sản xuất từ mía đường giảm đến 89% khí CO 2 .

