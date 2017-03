Đồng thời, bắt đầu từ ngày 1-1-2011, ngân hàng này cũng sẽ tăng một số khoản phí sử dụng thẻ tín dụng như phí thường niên, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí chậm thanh toán…

Khác với thẻ ATM là chủ thẻ chỉ được sử dụng gần tối đa số dư số tiền có trong tài khoản thẻ, chủ thẻ Visa có thể xài cả trăm triệu đồng khi mua hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước dù nó được tính bằng VND hay ngoại tệ. Sau đó chủ thẻ mới phải hoàn trả ngân hàng.

Lý do có được sự “tiền trảm hậu tấu” khá tiện dụng này là do chủ thẻ Visa đáp ứng được các điều kiện của ngân hàng phát hành thẻ và đây mới được coi là “ví điện tử” thực sự. Cho nên thẻ Visa rất được khuyến khích ở các nước phát triển bởi nó giúp giảm đáng kể tiền mặt lưu thông, thuận tiện cho cơ quan thuế và phòng chống tham nhũng, đặc biệt là luôn đem lại sự an toàn, tiện dụng cho các chủ thẻ.

Ở Việt Nam từ năm năm trước đã có chủ trương giảm dần việc thanh toán tiền mặt, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và chống gian lận thuế. Chính vì thế sau đề án trả lương qua tài khoản, dịch vụ thẻ tín dụng Visa phải được khuyến khích thông qua các ưu đãi về thuế, phí cũng như thủ tục hành chính liên quan.

Thế nhưng thực tế hiện nay các chủ thẻ hầu hết chỉ đem ra sử dụng khi đi… nước ngoài, còn khi phải thanh toán trong nước, họ thà xuất tiền mặt còn hơn, bởi các khoản phải nuôi thẻ (như lãi suất, các loại thuế, phí chồng chất như trên) luôn có xu hướng tăng. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn không thể hiện thái độ, mặc các NHTM tăng phí như vũ bão. Vậy phải chăng việc im lặng đó có ý nghĩa khuyến khích xài tiền mặt?

BẰNG LĨNH