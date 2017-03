Khuyến mãi bánh Trung thu dỏm

Giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm phải có hai loại, một là giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; hai là giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Cả hai giấy này sẽ chứng nhận rằng sản phẩm an toàn, tuy nhiên vấn đề là sản phẩm đang bán có phải được sản xuất tại cơ sở trên giấy và theo tiêu chuẩn chất lượng công bố hay không phải kiểm tra mẫu mới biết được.

Đối với sản phẩm mua một tặng một cũng không loại trừ khả năng sản phẩm tặng một kia đã bị tráo bởi một sản phẩm kém chất lượng nhằm nhắm vào tâm lý thích rẻ của người tiêu dùng.

ThS TRẦN TRỌNG VŨ, khoa Công nghệ ĐH Công nghệ Sài Gòn

Các thương hiệu lớn không khuyến mãi giảm giá

Đó là khẳng định của đại diện các thương hiệu bánh Trung thu có uy tín như Kinh Đô, Bibica… Ông Phan Văn Thiện, Phó Giám đốc kinh doanh Bibica, cho biết nhìn chung sức mua trên thị trường hiện nay có giảm. Tuy nhiên, đến nay công ty đạt kế hoạch 90%. Đại diện bánh Brodard cũng cho biết tất cả cửa hàng của Brodard đều không có khuyến mãi giảm giá.