Kích cầu ở TP HCM: Nghe thì ham nhưng làm thì khó quá!

Sáng qua (15-5), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP.HCM (HIFU) tổ chức hội nghị triển khai chương trình kích cầu theo Quyết định 20 của UBND TP.HCM (chương trình này đã áp dụng từ giữa tháng 3-2009).

Buổi triển khai cho thấy doanh nghiệp rất quan tâm, mong được tham gia chương trình này. Tuy nhiên, cũng còn nhiều lấn cấn đã “ngáng” chân doanh nghiệp, một phần là do quy định, một phần là do doanh nghiệp còn lờ mờ không biết mình có được hỗ trợ hay không.

Chưa rõ đối tượng, vượt quy mô

Theo Quyết định 20 thì đơn vị nào đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được ngân sách TP hỗ trợ toàn bộ hoặc 50% lãi suất vay (tùy loại dự án). Số vốn vay tối đa là 100 tỷ đồng/dự án và thời gian vay tối đa bảy năm. Tổng mức đầu tư của tất cả dự án thuộc diện hỗ trợ lên đến 5.000 tỷ đồng.

Khi chương trình đưa ra, nhiều doanh nghiệp đã nộp hồ sơ. Ông Trang Trung Sơn, Trưởng phòng Kinh tế của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Quyết định 20 cũng còn nhiều điểm chưa rõ ràng, do đó, có khoảng tám dự án bị vướng mắc trong việc xác định dự án đó có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không. Quyết định 20 chỉ ghi vắn tắt là hỗ trợ cho “dự án chế biến lương thực, thực phẩm có giá trị gia tăng cao” nhưng cụ thể là dự án nào, như thế nào là giá trị gia tăng cao thì không xác định được. Thậm chí, như thế nào là “công nghệ cao” cũng còn lấn cấn. Cho nên, có dự án xin được hỗ trợ lãi vay để nhập khẩu máy làm xúc xích (do Đức sản xuất). Máy này so với máy móc hiện có, công nghệ trong nước thì đúng là “cao” hơn nhưng nếu đem so với trình độ thế giới thì không “cao”.

Hơn nữa, theo ông Sơn, lâu nay các doanh nghiệp trong nước vẫn làm xúc xích được nên việc làm xúc xích cũng không phải là mới mẻ. Như vậy, dự án này có được hỗ trợ hay không hay... chưa biết! Ông Sơn cho biết với những dự án bị lấn cấn như vậy thì Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ phải họp bàn chuyên môn rồi mới trình UBND TP.HCM xem xét có hỗ trợ hay không.

Sáng qua, nhiều doanh nghiệp cũng thắc mắc dự án của mình có thuộc diện hỗ trợ hay không, nhất là các dự án nhập khẩu máy móc thiết bị nhưng máy không mới (đã qua sử dụng) và công nghệ cũng không cao. Ông Sơn cho rằng doanh nghiệp phải “thuyết phục” trong hồ sơ dự án của mình rằng việc nhập khẩu máy đó là cần thiết để cải tạo dây chuyền sản xuất cũ thì dù là nhập khẩu máy cũ vẫn được hỗ trợ.

Ngoài ra, một số dự án vượt 100 tỷ đồng xin hỗ trợ lãi vay cũng đang chờ xem xét. Ông Sơn cho biết hiện có bốn dự án vượt 100 tỷ đồng, có dự án đến 650 tỷ đồng.

Ông Sơn còn cho biết nếu các đơn vị chưa kịp xây dựng dự án (khâu này khá tốn thời gian) mà muốn tham gia chương trình thì cứ đăng ký, Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ.

Thèm hỗ trợ mà kẹt quy hoạch

Sáng qua có hơn 200 doanh nghiệp, đơn vị y tế, giáo dục đến nghe triển khai chương trình này và nhiều doanh nghiệp muốn được tham gia chương trình. Mặc dù chương trình đã “vận hành” hơn hai tháng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng đặt câu hỏi doanh nghiệp tôi có được tham gia chương trình hay không, dự án của tôi như thế này có được hỗ trợ lãi vay hay không...? Cụ thể, có đơn vị muốn được hỗ trợ cho dự án trung chuyển rác và xử lý nước thải ở các chợ. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết chỉ dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải ở bệnh viện, khu công nghiệp tập trung, xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới được hỗ trợ, chứ xử lý rác ở chợ thì không. Một công ty liên doanh muốn tham gia chương trình nhưng do có vốn đầu tư nước ngoài nên cũng không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Sáng qua, một số trường học khá bức xúc vì không được hỗ trợ. Theo Quyết định 20 thì trường học có dự án đầu tư mới, cải tạo mở rộng, mua sắm trang thiết bị sẽ được hỗ trợ toàn bộ lãi vay... có thể nói là thuận lợi “trên mây”. Thế nhưng một trường cao đẳng muốn đầu tư xây mới, một trường học khác bị xuống cấp trầm trọng muốn đầu tư cải tạo lại để đỡ nguy hiểm cho học sinh lại không được đưa vào chương trình hỗ trợ vì kẹt... quy hoạch bởi một công văn của UBND TP.HCM cuối năm 2007.

Ông Trang Trung Sơn cho biết, Sở đã biết tình hình vướng mắc này và đang nghiên cứu trình UBND TP.HCM điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa điều chỉnh công văn này nên các dự án nói trên vẫn bị xem là không phù hợp quy hoạch và không được hỗ trợ lãi vay!