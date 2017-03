Kích cầu tiêu dùng: Siêu thị tăng tốc, chợ đìu hiu

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi một số siêu thị áp dụng các chương trình khuyến mãi tặng quà, giảm giá thì đến nay, lượt khách đến siêu thị cũng như sức mua đã tăng rõ rệt.

Quan trọng nhất là giá rẻ

Sau chương trình khuyến mãi thành công dịp lễ 8-3 thì trong những ngày tới, các siêu thị như Big C, Co.op Mart, Maximark... tiếp tục đưa ra thêm nhiều chương trình giảm giá kèm quà tặng hấp dẫn để kéo khách đến siêu thị mua sắm.

Điển hình như Siêu thị Big C tại khu vực phía Nam với chương trình khuyến mãi “mua hai tặng một”; Co.op Mart với chương trình giảm giá hấp dẫn trong tháng 3 với những mặt hàng thiết yếu...

Chị Nguyễn Thị Lê (ngụ quận Bình Thạnh) nói: “Tôi chỉ định mua ít vật dụng cá nhân cho cả gia đình nhưng khi vào siêu thị xem thì thấy có một số mặt hàng chỉ cần mua hai sản phẩm sẽ được tặng thêm một, thấy thích và mua luôn. Đúng là nếu như lúc nào siêu thị cũng có chương trình khuyến mãi như hiện nay thì người tiêu dùng sẽ bớt áp lực hơn”.

Theo giải thích của bà Dương Thị Quỳnh Trang (Giám đốc quan hệ công chúng Siêu thị Big C) thì sau khi thực hiện hai chương trình “giá rẻ chưa từng thấy”, lượng khách mua sắm tại siêu thị cũng như doanh thu đã tăng đáng kể. “Ngay cả những ngày sau đó, mặc dù đã hết chương trình khuyến mãi nhưng lượt khách tìm đến siêu thị vẫn tiếp tục đông. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tung ra thêm một chương trình giá rẻ “mua hai tặng một” trong những ngày tới” - bà Trang nói.

Tuy nhiên, cũng theo bà Trang, để có được mức giá rẻ này thì các siêu thị đã phải có một chiến lược đầu tư riêng về giá. Thậm chí siêu thị còn chấp nhận bỏ ra ngân sách để đầu tư, đồng thời liên kết với các nhà cung cấp cùng đưa ra mức giảm giá. Khi cả hai bên cùng đưa ra mức giảm cộng lại thì chắc chắn sản phẩm sẽ có giá tốt.

Thậm chí ngay cả đối với những mặt hàng dù không bị tác động bởi kinh tế khó khăn nhưng doanh nghiệp cũng vẫn tiếp tục tìm đến những chương trình giảm giá. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Phú An Sinh, cho biết: “Trong thời gian qua, sức mua cũng như doanh thu chúng tôi không bị ảnh hưởng do người tiêu dùng vẫn phải chi tiêu cho những mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh khuyến mãi để tăng doanh thu cũng như kích cầu tiêu dùng. Từ ngày 25-3 đến 25-4, trên toàn hệ thống bán lẻ của Phú An Sinh sẽ giảm giá 5% kèm quà tặng cho khách hàng”.

Chợ: Ì ạch vì không có khuyến mãi

Riêng đối với các đại lý, cửa hàng bán lẻ thì do không có những chương trình khuyến mãi nên sức mua vẫn cứ ì ạch.

Tại các chợ như Bà Chiểu, Phạm Văn Hai, Bến Thành..., tiểu thương bán các mặt hàng tiêu dùng đều than sức mua yếu. Những đại lý bán lẻ, cửa hàng bán lẻ trong thời gian qua cũng liên tục gặp khó khăn vì sức mua giảm sút.

Ông Đinh Thái (chủ cửa hàng bán lẻ trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10) cho biết: “Đến thời điểm này, tôi cũng không biết là mặt hàng nào bán được nhiều nhất nữa vì thấy cái gì cũng ế. Ngay cả lượng hàng mua về trữ chúng tôi cũng chỉ dám lấy cầm chừng”.

Cũng theo ông Thái, chính sách phân phối của các nhà cung cấp cho các đại lý khác với siêu thị. Vì vậy, dù biết lượng khách giảm nhưng các đại lý nhỏ không đủ tiềm lực để đưa ra những chương trình khuyến mãi giống như các siêu thị để kéo người tiêu dùng đến mua hàng.

Bàn về vấn đề này, ông Văn Đức Mười, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan, giải thích: Thực ra các nhà phân phối nào cũng thực hiện chính sách phân phối theo quy định chiết khấu. Tuy nhiên, nếu siêu thị nào có chương trình đề nghị nhà cung cấp tham gia khuyến mãi thì nhà cung cấp dễ ủng hộ hơn. Từ đó, các siêu thị sẽ có những chương trình giảm giá riêng trong khi những cửa hàng, đại lý khác sẽ không có.

Theo ông Mười, trong điều kiện hiện nay thì để kích cầu, các doanh nghiệp sẽ phải nghĩ đến những chương trình giảm giá chung cho toàn hệ thống. Có như vậy thì người tiêu dùng dù mua hàng ở siêu thị hay đại lý, chợ... cũng sẽ được hưởng lợi.