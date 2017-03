Kiềm chế lạm phát: Liệu có thất bại?

Tháng 9: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,51% Tổng cục Thống kê (TCTK) ngày 25.9 đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 của 10 nhóm mặt hàng tăng 0,51% so với tháng trước, giảm 0,04% so với mức tăng 0,55% của tháng 8. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, CPI đã tăng tới 7,32% so với cuối tháng 12.2006 và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2006. Trong số mặt hàng tăng giá mạnh, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 1,02%, trong đó lương thực tăng 0,85%, thực phẩm tăng giá tới 1,26%, nhóm hàng dược phẩm y tế tăng 0,91%, vật liệu xây dựng tăng 0,43%, giáo dục tăng 0,39%.... Cũng trong tháng, chỉ số giá vàng đã tăng tới 1,93%, chỉ số giá USD tăng 0,57%. Công Thắng