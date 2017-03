Kiềm chế lạm phát: Năm 2010 sẽ khó khăn hơn

Như vậy, đây được xem là một trong những thành công lớn năm nay. Tuy nhiên, trước tình hình đó lại có một lo ngại là mặt bằng giá năm 2010 sẽ tăng cao, nhất là quý I và II khi mà chúng ta chịu tác động của việc tăng giá từ bên ngoài, rồi độ trễ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa năm 2009.

Theo nhận định của ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, việc kiềm chế lạm phát của năm 2010 khó hơn nhiều so với năm 2009. Năm 2010, việc điều hành chính sách tiền tệ sẽ đứng dưới áp lực là làm sao vẫn cung ứng đủ vốn để đảm bảo tăng trưởng đạt 6,5% nhưng lại kiểm soát lạm phát không được bùng lên.

Có thể thấy giá cả diễn biến năm 2009 không theo dự tính của cơ quan nhà nước. Nếu cuối năm 2008, dự tính lạm phát năm 2009 là khoảng 15% thì đến khoảng tháng 6-2009 con số được điều chỉnh chỉ còn 7%. Câu chuyện giữa dự tính và thực tế rất khác nhau. Rõ ràng không nên xác định ngưỡng lạm phát năm tới bằng cách căn cứ vào con số lạm phát của năm trước khi thị trường Việt Nam đã tham gia vào chuỗi toàn cầu. Bởi diễn biến giá cả trong nước do diễn biến thị trường trong nước cộng với diễn biến thị trường thế giới quyết định, cái mà chúng ta không thể tính trước được.

Thế nhưng cái mà cơ quan quản lý nhà nước tính được là công cụ chính sách, mà dường như chính sách đang chậm hơn rất nhiều so với diễn biến của thị trường. Chỉ nhìn vào mặt hàng sữa là một trong những nhóm mặt hàng thuộc danh mục nhà nước bình ổn giá nhưng giá sữa vẫn cao đến 150% so với Thái Lan, Indonesia... Hay là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng đầu tháng 12, giá gạo ngay tại vựa lúa lại tăng đến 20% do tin đồn thiếu gạo. Đó là những lý do đẩy lạm phát tăng cao, thị trường bất ổn gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích người tiêu dùng. Do vậy, điều cần làm ngay là chính sách quản lý giá phải thay đổi. Cơ quan quản lý giá cần tỉnh táo hơn để có những biện pháp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu và giữ thị trường không bị xáo trộn.

LÊ THANH