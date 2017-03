Kiểm dịch nửa vời, tiểu thương lãnh đủ

Đêm 6-2, bà Nga mua mười con heo làm sẵn từ lò giết mổ Chiến Thắng (Long An) và được Chi cục Thú y tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Số heo này được vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ bằng xe chuyên dùng. Khi đến Trạm kiểm dịch động vật An Lạc (Bình Chánh, TP.HCM) phúc kiểm. Trạm ghi nhận mười con heo bình thường, đại diện thú y, quản lý thị trường lập biên bản ghi nhận và cho xe vào chợ Bình Điền.

Tại chợ, lúc bà Nga mới chuyển được ba con heo vào sạp thì nhân viên thú y thuộc Trạm thú y chợ Bình Điền không cho chuyển tiếp với lý do heo bị rỉ dịch (do heo bị bơm nước trước khi đưa vào giết mổ). Đại diện thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM lập biên bản xử phạt nhưng bà Nga không ký. “Heo tôi chở có giấy kiểm dịch từ lò mổ, lại qua khâu hậu kiểm tại Trạm kiểm dịch động vật An Lạc nên tôi không sai phạm” - bà Nga phân trần.

Theo bà Trần Thị Xới, Phó Trưởng trạm Thú y chợ Bình Điền, khi phúc tra, Trạm kiểm dịch động vật An Lạc chỉ kiểm tra chiếu lệ vài con heo bên ngoài. Vào chợ Bình Điền, trạm thú y chợ phát hiện heo có hiện tượng rỉ dịch, buộc phải giữ lại lấy mẫu xét nghiệm để xử lý chủ hàng. Do không đồng ý cách giải thích của bà Xới nên bà Nga không ký vào biên bản. Theo bà Nga, lẽ ra lực lượng thú y tại lò mổ Chiến Thắng và cán bộ phúc kiểm tại Trạm kiểm dịch động vật An Lạc phải chịu trách nhiệm số heo rỉ dịch nói trên. Do hai bên không đồng tình trong cách giải quyết nên sự việc kéo dài đến trưa 7-2. Để giải tỏa hơn 1.200 kg thịt heo bị giữ (trị giá khoảng 50 triệu đồng), bà Nga và Trạm thú y chợ Bình Điền đồng ý chuyển toàn bộ lượng thịt heo vào kho lạnh để bảo quản trong thời gian chờ giải quyết vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Kim Châu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết sẽ xem xét lại cụ thể vấn đề để có hướng giải quyết phù hợp.