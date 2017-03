Kiểm soát nhập siêu, chống đầu cơ để ổn định tỉ giá

Sau khi Chính phủ phát đi thông tin cam kết bơm USD giữ tỉ giá và thả nổi lãi suất, ngay lập tức, trong ngày 5-11 thị trường USD tự do đã hạ nhiệt, giảm 600 đồng từ mức 21.050 đồng/USD về 20.500 đồng/USD.

Giải pháp kép

. Phóng viên:Ông đánh giá thế nào về các quyết sách điều hành chính sách tỉ giá và lãi suất của Chính phủ vừa thông báo?

+ PGS-TS Trần Hoàng Ngân,thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia: Các quyết định như trên quá đúng đắn và kịp thời. Thường trực Chính phủ đã có ngay giải pháp cho hai vấn đề nóng là tỉ giá, lãi suất và ngày 4-11, người đứng đầu Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia thông tin với báo chí về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm USD giữ tỉ giá và thả nổi lãi suất. Việc này đã trấn an ngay dư luận. Thực tế USD ngoài thị trường tự do sau đó đã giảm ngay 600 đồng dù Ngân hàng Nhà nước chưa bơm tiền gì. Việc hạ nhiệt này cho thấy giá USD tự do thời gian qua chịu ảnh hưởng từ tâm lý và đầu cơ là chính.

. Sau đó một ngày (5-11), Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, qua đêm lên 9%/năm. Tại sao có các quyết định như vậy, thưa ông?

+ Việc lãi suất cơ bản tăng thêm 1% (từ 8% lên 9%) sau khi giữ 12 tháng, đồng thời tăng lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu… cho thấy đây là giải pháp kép trong điều hành chính sách tiền tệ. Tăng lãi suất về mặt nào đó sẽ tác động đến doanh nghiệp (cái này về lâu dài phải hạ) nhưng trước mắt cùng với việc bơm ngoại tệ can thiệp sẽ giúp giảm cầu, phá những kỳ vọng vào đồng USD tăng, tránh đi cú sốc về ngoại tệ.

Giá USD ngoài thị trường tự do đã giảm khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm USD giữ tỉ giá và thả nổi lãi suất. Ảnh minh họa: HTD

Cần xử lý nghiêm việc lũng đoạn

. Thưa ông, có một số ý kiến cho rằng các giải pháp như trên vẫn chỉ là ngắn hạn. Vậy dài hạn và căn cơ Chính phủ cần phải làm gì?

+ Biến động tỉ giá chúng ta đã từng gặp các cú sốc trong nhiều năm, các năm gần đây như năm 2008, 2009, đầu năm 2010 đều có với mức độ khác nhau. Như vậy để ổn định tỉ giá, Chính phủ phải kiểm soát nhập siêu và chống đầu cơ.

Về nhập siêu, theo tôi thì trong vòng 3-5 năm tới chúng ta phải cân bằng cán cân thương mại. Còn về đầu cơ thì Ngân hàng Nhà nước phải có những văn bản pháp luật với các quy định chặt chẽ chống lũng đoạn thị trường ngoại tệ. Ở nhiều mặt hàng hiện chúng ta đã có các văn bản pháp luật siết làm giá hàng hóa khá chặt chẽ. Vậy tại sao không siết chặt đối với ngoại tệ. Còn trước mắt Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra việc lũng đoạn USD, khi phát hiện cần xử lý nghiêm những tài khoản nào có yếu tố làm giá.

Ổn định kinh tế vĩ mô

. Có một thực tế là tâm lý người dân, doanh nghiệp vẫn có thói quen găm giữ vàng, USD. Vậy theo ông, có cách gì để khơi thông nguồn lực xã hội này không?

+ Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỉ giá nhà nước mà làm tốt thì lúc đó người dân sẽ tự nhận thấy không cần thiết gom giữ USD, vàng. Một khi không còn nhu cầu găm giữ thì tự khắc các dòng tiền (vàng, USD) trong dân này sẽ chảy vào sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng vào mạnh.

. Nhưng hiện tại dù Ngân hàng Nhà nước có ổn định tỉ giá thì mặt nào đó VNĐ cũng đã mất giá?

+ Đúng. Tỉ giá hiện giữ ổn định nhưng VNĐ vẫn mất giá do giá đồng USD của Mỹ đang giảm. Cụ thể giá vàng thế giới hiện đã tăng giá trị hơn 30% so với đồng USD, thậm chí so với các đồng tiền trong khu vực như Thái Lan, Singapore… thì đồng USD cũng đã mất giá 15%. Như vậy dù giữ tỉ giá ổn định cũng xem như chúng ta phá giá phần nào đó tiền đồng.

. Như ông nói giữ ổn định kinh tế vĩ mô thì tránh được các cú sốc vàng, USD. Nhưng việc ổn định thì khó có tăng trưởng kinh tế?

+ Quốc hội cũng đang bàn việc ổn định kinh tế vĩ mô với việc kiểm soát nhập siêu và giảm đầu tư công là quan trọng. Theo tôi, lúc này chúng ta giữ ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu. Nền kinh tế Việt Nam đang có bệnh mà. Vì thế để ổn định vĩ mô thì chấp nhận không đặt vấn đề ưu tiên về tăng trưởng kinh tế. Năm 2010 mà tăng trưởng kinh tế 6,5% là tốt rồi vì năm 2009 tăng trưởng chỉ 5,32% mà đời sống người dân vẫn khá tốt đấy thôi.

. Xin cảm ơn ông.

Chuyên gia kinh tế HUỲNH THẾ DU, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô Việc đồng USD, giá vàng trong nước thời gian qua biến động mạnh, cộng tâm lý găm giữ USD, vàng của người dân, doanh nghiệp xuất phát từ vấn đề kinh tế vĩ mô có dấu hiệu bất ổn. Kinh tế vĩ mô bất ổn xuất phát từ thâm hụt cán cân thanh toán thương mại và thâm hụt ngân sách. Do đó, bài toán giải cú sốc vàng, USD hiện nay như trái bóng nằm trong chân Chính phủ. Đó là Chính phủ ưu tiên lựa chọn ổn định kinh tế vĩ mô hay ưu tiên cho tăng trưởng. Nếu lựa chọn ưu tiên tăng trưởng thì chắc chắn kinh tế vĩ mô ít nhiều có vấn đề bất ổn. Một khi bất ổn thì sẽ làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh, dòng vốn đầu tư nước ngoài. Lúc này người dân, doanh nghiệp sẽ có tâm lý thủ, gom vàng, gom USD là tất yếu. Các giải pháp vừa được Chính phủ đưa ra thông qua các phát biểu của người đứng đầu Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia giống như liều thuốc giải cảm nhanh dập tắt việc tăng giá đồng USD. Nhưng ở vấn đề này mọi người sẽ đặt câu hỏi sau đó thì sao. Có phá giá VNĐ hay không lại là một câu chuyện khác. Cái này thì chưa thấy nhắc tới. Tôi thấy mô hình các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… có được tăng trưởng cao nhưng trong một thời gian dài họ không ưu tiên cho tăng trưởng mà là ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Vấn đề này Việt Nam chúng ta cần tham khảo. M.THẢO

BÙI NHƠN