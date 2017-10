Kiểm tra công tác truyền tải điện ở vùng sâu, vùng xa

Hai đơn vị này đều đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới của huyện Nam Giang (Quảng Nam).



Cán bộ, công nhân TTĐ Chà Vàl nỗ lực vượt khó

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, tặng quà cho cán bộ, công nhân Đội TTĐ Chà Vàl.



Tại cuộc làm việc với Đội TTĐ Chà Vàl, ông Đặng Phan Tường đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, công nhân TTĐ tại đây dù điều kiện làm việc ở vị trí địa lý hiểm trở, đi lại vất vả. Đội TTĐ Chà Vàl mới thành lập năm 2015 và là đơn vị khó khăn nhất của PTC2. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phải thuê nhà dân để làm trụ sở. Tuy nhiên, đây cũng là đơn vị đặc thù trong công tác vận hành lưới điện trên địa bàn biên giới. “Dù điều kiện làm việc và sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng các đồng chí đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao. Tổng công ty và PTC2 sẽ đề xuất với EVN áp dụng cơ chế chính sách cho cán bộ, công nhân đội TTĐ khu vực vùng sâu, vùng xa, trong đó có Chà Vàl để nhân sự khu vực này an tâm công tác” - ông Tường chia sẻ.



Ông Nguyễn Huy Giang, Đội trưởng Đội TTĐ Chà Vàl, cho biết đơn vị này được giao quản lý, vận hành hai cung đoạn đường dây 500 kV nhánh rẽ đấu nối trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ có chiều dài tổng cộng 3,5 km và bốn cung đoạn đường dây 220 kV dài 131 km. Đặc biệt các cung đoạn đường dây phần lớn tuyến đường dây đi qua khu rừng nguyên sinh của Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh và rừng phòng hộ Nam Sông Bung, mật độ cây rừng rậm rạp, ẩm ướt. Đường dây vượt qua nhiều sông suối, khe vực sâu hiểm trở; nhiều vị trí vào mùa mưa bị chia cắt không vào; khu vực có nhiều côn trùng độc hại gây bệnh, rắn độc, thú dữ.

Một số đoạn tuyến nằm xa quốc lộ do tránh các khu dân cư; nhiều vị trí có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, đường vào vị trí có độ dốc lớn, khí hậu khắc nghiệt, sương mù. Giao thông độc đạo, cự ly di chuyển xa, đường bộ chật hẹp, nhiều đoạn hư hỏng, uốn khúc quanh co, đèo dốc khó đi lại và dễ xảy ra sạt lở đất gây tắc đường vào mùa mưa.

Trạm biến áp 550 kV Thạnh Mỹ: Sạch đẹp, hiện đại

Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, kiểm tra công tác vận hành trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ.



Tại cuộc làm việc với Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ, ông Đặng Phan Tường hoan nghênh tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên để trạm có cơ sở hạ tầng tốt, sạch sẽ. “Quá trình xây dựng trạm rất khó khăn, tôi đã vào đây kiểm tra nhiều lần. Bây giờ thấy trạm sạch đẹp, hiện đại khiến tôi rất phấn khởi. Mong cán bộ, nhân viên trạm luôn phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực, bảo đảm vận hành trạm thông suốt, an toàn” - ông Tường lưu ý.



Theo người đứng đầu EVNNPT, trạm 500 kV Thạnh Mỹ có vị trí quan trọng, vừa làm nhiệm vụ kết nối lưới điện ở khu vực biên giới với Lào vừa đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quảng Nam và khu vực miền Nam. Đặc biệt, trạm Thạnh Mỹ là phương án dự phòng cấp điện cho sự kiện APEC 2017 tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.

Ông Đỗ Văn Minh, Trạm trưởng Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ, cho biết trạm được xây dựng trên diện tích 128.000 m2 tại khu đất đồi thuộc địa phận thôn Cà Dăng, xã Tà Bhing, Nam Giang, Quảng Nam, nằm trên quốc lộ 14D. Đặc điểm thời tiết chủ yếu ở khu vực Trung bộ và Tây Nguyên hằng năm thường xuyên xảy ra mưa giông, sét nhiều, lũ lụt. Với địa hình đồi núi dốc, nhiều sông suối nên nguy cơ sạt lở, lũ quét… là rất lớn. Đây là khu vực rừng núi, cách xa nơi cán bộ, nhân viên định cư, đặc biệt trong mùa lũ có thể gây sạt lở, lũ quét chia cắt gây nhiều khó khăn trong công tác tập trung lực lượng, nhân lực, vật lực tham gia công tác phòng, chống lụt bão, xử lý những sự cố, bất thường trong công tác quản lý vận hành.