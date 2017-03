Kiểm tra giá bán thép của các đại lý cấp một

Tuần qua, giá thép cuộn tại nhà máy của Tổng Công ty Thép Việt Nam tăng thêm 30.000 đồng/tấn so với cuối tháng 5, lên mức 10,62 - 10,72 triệu đồng; giá thép thanh tăng lên 10,92 - 11,37 triệu đồng một tấn (chưa tính thuế giá trị gia tăng). Tại Công ty Thép Thái Nguyên, giá thép xây dựng phi 6, 8 tăng 100 ngàn đồng, lên 10,95 triệu đồng so với đầu tháng 7. Các doanh nghiệp giải thích giá thép tăng do giá xăng dầu tăng thêm 1.500 - 1.650 đồng/lít, đẩy chi phí sản xuất thép tăng thêm 60.000 đồng/tấn; giá nhập khẩu phôi thép cũng tăng lên mức 430 - 450 USD/tấn.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cho biết theo số liệu hải quan, giá nhập khẩu phôi thép trung bình trong tháng 6 và sáu tháng đầu năm vẫn ở mức trung bình, khoảng 400 USD. Mức giá này cộng thêm chi phí sản xuất và các chi phí khác, giá thép xuất xưởng chỉ ở mức 10,2 triệu đồng/tấn, vẫn thấp hơn so với giá bán tại nhà máy hiện nay.