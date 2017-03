Kiểm tra ngay các doanh nghiệp sữa và đại lý

Cụ thể, công điện nêu: Để thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan kiểm tra ngay các doanh nghiệp sữa và các đại lý trên địa bàn về thực hiện kết quả thanh tra tài chính và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá, thực hiện các biện pháp kinh tế, hành chính như đình chỉ thực hiện các mức giá hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp đã quyết định và yêu cầu thực hiện các mức giá trước khi có biến động bất thường; phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi chênh lệch giá do tăng giá bất hợp lý hoặc tăng giá do tăng phí hoa hồng, phí quảng cáo so với quy định hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá; kiểm soát chi phí, cơ cấu hình thành giá của các doanh nghiệp sữa, kiểm tra việc niêm yết giá.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương không để xảy ra tình trạng đột biến về giá. Do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt… Sở Tài chính phải có báo cáo nhanh về tình hình và kết quả kiểm tra, thanh tra, tình hình thị trường, giá sữa tại địa phương hiện nay và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20-1.

LÊ THANH