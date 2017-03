Kiểm tra nhưng không phát hiện trái cây Trung Quốc?

Phân biệt trái cây Trung Quốc và Mỹ Chị Âu Thị Ngọc Hạnh, tiểu thương kinh doanh trái cây ngoại tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), cho biết trái bom (táo) Trung Quốc rất dễ nhận biết so với táo Mỹ, New Zealand. Thường táo Trung Quốc có màu lợt, màu hồng, quả tròn và màu sắc không đồng đều. Táo Mỹ có nhiều màu sắc khác nhau nhưng đặc trưng là quả đậm màu, đỏ đậm, hoặc màu xanh đậm, trái vừa, đồng đều, không có đốm trên vỏ. Đối với trái nho, người tiêu dùng có thể nhận biết dễ nhất thông qua việc cầm thử. “Nho Mỹ trái săn chắc và đồng đều, không bị nhũn, không hay rụng”. Tiểu thương Thu (chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình) cũng cho biết trái cam Trung Quốc thường có màu đỏ hồng, trong khi cam Nam Phi, cam Mỹ trái to và có màu vàng óng, khá tươi. Điều đặc biệt là hầu hết các loại trái cây Trung Quốc từ cam, lê, nho, táo... đều có bao xốp chống giập bên ngoài. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể căn cứ vào tem, nhãn để phân biệt. “Hàng Mỹ, New Zealand, Nam Phi... tem thường cụ thể, rõ ràng. Trong khi hàng Trung Quốc thường mập mờ, không cụ thể xuất xứ” - chủ sạp Thu nói. Cũng theo các tiểu thương, giá trái cây Trung Quốc thường rẻ hơn 2-3 lần so với sản phẩm nhập khẩu từ các nước khác. Ví dụ, táo Mỹ bán 80.000-150.000 đồng/kg, hàng Trung Quốc chỉ 50.000 đồng/kg, nho Mỹ từ 135.000-200.000 đồng/kg, trong khi hàng Trung Quốc chỉ từ50.000-70.000 đồng/kg, lê, cam giá cũng cách nhau50.000-80.000 đồng/kg. “Hàng Trung Quốc ít được ưa chuộng hơn nhưng vẫn bán được cho các nhà hàng, quán karaoke, điểm ăn tập thể” - chị Ngọc Hạnh cho biết. DŨNG TUẤN