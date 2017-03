Kiểm tra phát triển du lịch tại các địa phương

Hoạt động trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các địa phương đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho khách du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, cướp giật, lừa đảo khách du lịch đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn. Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ phối hợp với các địa phương giải quyết vấn đề nâng giá, ép giá khách du lịch tại các điểm du lịch. Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL phải tiến hành đánh giá sự phát triển của du lịch Việt Nam 2010-2011, sáu tháng đầu năm 2012, trong đó đặc biệt làm rõ hiện trạng sản phẩm du lịch; hiệu quả du lịch…

