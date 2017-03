Kiểm tra sữa nhập từ New Zealand

Ngày 5-8, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra chặt đối với nguyên liệu whey protein concentrate và các sản phẩm sữa, sản phẩm đã qua chế biến trong thành phần có chứa nguyên liệu whey protein concentrate xuất xứ từ New Zealand, được nhập khẩu vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, các công ty kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa cũng phải kiểm tra, báo cáo việc nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate và các sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein concentrate được sản xuất bởi Công ty Fonterra. Nếu phát hiện, các công ty tự thu hồi và báo cáo về Cục An toàn Thực phẩm.

Ông Trung cũng đề nghị Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm các sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein concentrate xuất xứ từ New Zealand đang có mặt tại Việt Nam.

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Big C đều cho biết không kinh doanh sản phẩm sữa do Fonterra New Zealand sản xuất. Ảnh: HTD

Vi khuẩn cực độc!

Theo TS Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn Thực phẩm), vi khuẩn Clostridium Botulinum được phát hiện có nhiễm trong nguyên liệu whey protein concentrate thuộc dạng cực độc, chỉ cần vài phần triệu gam đủ để gây bệnh. Clostridium Botulinum có khả năng sống sót cao, tồn tại trong thời gian dài, thời gian ủ bệnh ngắn; có thể sống trong đồ hộp đã mở, thịt, cá hun khói… nhiều tuần.

Bệnh do vi khuẩn này gây ra khởi phát đột ngột với biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy nhẹ hoặc nhiều lần; khô miệng, ăn uống kém, mệt mỏi toàn thân. Bệnh toàn phát có triệu chứng nhìn mờ, nhìn đôi, giãn đồng tử, khó nuốt, khó nói, khó thở, táo bón, trướng bụng; không sốt, không có hội chứng màng não... Nhiễm độc nặng có thể tử vong do liệt cơ hô hấp.

Vi khuẩn Clostridium Botulinum có thể bị diệt ở nhiệt độ đun sôi 60oC trong 30 phút và các hóa chất khử trùng thông dụng. Để khử độc tố Clostridium Botulinum cần đun sôi 100oC trong thời gian ít nhất 15 phút.

Nhiều DN đã kiểm tra

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), cho biết đã kiểm tra và báo cáo về Cục. Theo đó, Vinamilk không nhập bất cứ sản phẩm sữa bột thành phẩm nào từ Fonterra New Zealand. Nguyên liệu whey protein concentrate mà Vinamilk sử dụng đều được nhập khẩu từ Mỹ và EU.

Tương tự, ông Trần Hữu Đức, Giám đốc quan hệ công chúng Công ty Nutifood, cho biết Nutifood không nhập nguyên liệu từ Công ty Fonterra mà nhập từ Mỹ.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, FrieslandCampina Việt Nam (nhãn hàng Cô gái Hà Lan) cũng xác nhận không mua bất kỳ lô hàng bị nhiễm khuẩn Clostridium Botulinum của Công ty Fonterra.

Về phía các nhà bán lẻ như Co.opmart, Big C đều cho biết không kinh doanh sản phẩm này.

Tại các đại lý lớn, nhân viên của các công ty sữa đã đến thu hồi lô hàng nghi bị nhiễm khuẩn trên. Cô Nguyễn Thị Hạnh, chủ một cửa hàng bán sữa ở quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết hôm nay nhân viên tiếp thị đến yêu cầu cửa hàng thống kê số lượng bán hiện có, sau đó đối chiếu nếu số lô dưới lon trùng khớp với lô nghi bị nhiễm thì thu hồi.

Đính chính số lô Similac GainPlus Eye-Q Ngày 4-8, Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại Việt Nam (đơn vị đặt hàng Công ty Fonterra) đã gửi Cục An toàn thực phẩm văn bản về việc đính chính số lô sản phẩm thức ăn công thức cho trẻ 1-3 tuổi Similac GainPlus Eye-Q có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum. Theo đó, đính chính lô số 2567G54119 thành lô số 2566G54120 và bổ sung một lô số 2676G54120. Như vậy, danh sách các lô có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum đã xuất ra thị trường và đang được thu hồi bao gồm: 2564G54114, 2564G54115, 2564G54116, 2564G54117, 2564G54118, 2565G54118, 2565G54119, 2566G54119, 2566G54120, 2567G54120, 2676G54120. Ông Đỗ Thái Vương, Giám đốc đối ngoại Abbott Nutrition Việt Nam, cho biết theo báo cáo sơ bộ từ tất cả vùng trên toàn quốc trong ba ngày qua, công ty đã thu hồi được 10.135 thùng trong tổng số 12.927 thùng đã bán ra thị trường. Hiện công ty vẫn tiếp tục thu hồi các thùng còn lại. Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết còn hai lô có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum đã được nhập về Việt Nam nhưng không xuất ra thị trường, được giữ lại toàn bộ trong kho của Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A là lô số 2676G54121 và 2678G54121. Cục cũng nhận báo cáo của Công ty TNHH Danone Việt Nam về lô hàng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Clostrium Botulinum từ Công ty Fonterra (New Zealand). Đó là lô thực phẩm công thức dinh dưỡng Dumex Gold bước 2 (cho trẻ 6-12 tháng tuổi, loại 800 g, số lô 300513R1, sản xuất ngày 30-5-2013). Cục yêu cầu Công ty TNHH Danone Việt Nam dừng lưu thông và thu hồi ngay sản phẩm nói trên.

