Kiểm tra thị trường mũ bảo hiểm

Thu giữ trên 4.000 MBH kém chất lượng

10g sáng 5-9, QLTT Q.Bình Tân phát hiện, thu giữ trên 2.000 MBH đã thành phẩm, trên 2.000 mũ bán thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu để lắp ráp như: 55kg đềcan, 50kg nút sắt, 30kg dây quai mũ... tại cơ sở sản xuất và lắp ráp MBH số 103/1 Liên khu 10-11 (đường Quang Vũ cũ), P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Công Tiến thừa nhận không có giấy phép đăng ký kinh doanh, sản xuất hàng hóa; các MBH này cũng không được công bố và đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa. Tất cả MBH đều giả nhãn hiệu Honda và Hongda. Theo ông Tiến, ông cho lắp ráp và bán MBH trên ra thị trường chỉ với giá 35.000 đồng/chiếc.

Đội QLTT 4B đã kiểm tra phát hiện, thu giữ 83 MBH không đảm bảo chất lượng tại một cửa hàng trước số 180 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4 của bà Nguyễn Thị Minh. Các loại MBH tại cửa hàng này đều không có tem kiểm định chất lượng, không nơi sản xuất, hóa đơn chứng từ. Đội QLTT 7B cũng có quyết định kiểm tra một số kiôt bán MBH trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7 và phát hiện những cửa hàng này đều có bày bán MBH không có tem kiểm định chất lượng, hoặc có tem kiểm định nhưng thiếu tên, địa chỉ sản xuất, hóa đơn chứng từ... Đội 7B đã thu giữ gần 300 mũ có vi phạm trên.

Ráo riết thanh tra, kiểm tra chất lượng MBH

Trong khi đó, Thanh tra Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM cho biết đã có kế hoạch phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP, Chi cục QLTT TP tiến hành thanh tra về buôn bán, sản xuất MBH trên thị trường và tại nơi sản xuất. Công việc này được bắt đầu từ 20-8, và riêng tuần lễ hiện tại có hai đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra liên tục.

Bà Võ Việt Hà - chánh thanh tra Sở KH&CN - cũng cho biết UBND TP vừa yêu cầu lập các đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra tất cả cơ sở sản xuất và cửa hàng kinh doanh mua bán MBH. Về biện pháp xử lý vi phạm, UBND TP chỉ đạo đình chỉ các cơ sở và cửa hàng sản xuất, kinh doanh buôn bán các loại MBH không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hoặc không đúng qui định về nhãn hàng hóa. Công tác thanh tra về chất lượng MBH trên địa bàn TP.HCM dự kiến kéo dài đến hết tháng 9-2007.

Cũng theo Thanh tra Sở KH&CN TP, trong quá trình tiến hành thanh tra nếu nhận thấy MBH có dấu hiệu vi phạm phải lập tức yêu cầu nơi buôn bán hoặc sản xuất tạm đình chỉ lưu thông số MBH này.

Hiện người tiêu dùng đang rất quan tâm về kết quả thanh tra chất lượng MBH và bao giờ được công bố chính thức? Liên quan đến vấn đề này, bà Võ Việt Hà cho biết chủ trương của UBND TP là công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng kết quả thanh tra, kết quả thử mẫu MBH... để người tiêu dùng biết đầy đủ, rõ ràng. Thời điểm nào công bố kết quả thanh tra đợt đầu tiên?

Theo bà Hà, còn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm mẫu MBH, nhưng "sẽ cố gắng công bố kết quả trong thời gian sớm nhất". Bà Hà cho biết thêm khi công bố sẽ nói rõ ràng tên sản phẩm, đơn vị sản xuất MBH không đạt yêu cầu cũng như những loại sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng.

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN vừa chỉ đạo các chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương ráo riết kiểm tra nguồn gốc, chất lượng MBH trên thị trường. Theo đó, các chi cục có nhiệm vụ lấy mẫu MBH trên thị trường giao các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, 2, 3 kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như nhãn mác, tem.

Box: Tem kiểm định cũng không bảo chứng được chất lượng MBH

Theo tiết lộ của một cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, tem kiểm định cũng không thể bảo chứng được chất lượng MBH, nhất là với MBH sản xuất trong nước. Hiện nay, MBH nhập khẩu từ các nước phải được kiểm tra chất lượng và dán tem kiểm tra của các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, 2, 3. Trong khi đó, MBH sản xuất trong nước do nhà sản xuất tự công bố chất lượng bằng cách tự in và dán tem. Tức là chất lượng MBH trong nước do nhà sản xuất tự giám sát và tự chịu trách nhiệm mà không qua sự kiểm soát của bên thứ ba.

Do đó, ngoài việc xem xét tem trên MBH, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ các thông tin về cơ sở sản xuất, ngày sản xuất và cỡ mũ; đồng thời kiểm tra độ trơn láng của bề mặt mũ, độ cứng của lớp xốp bên trong, độ chắc của quai mũ...