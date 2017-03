Kiên Giang: Nhiều cây xăng tăng giá, không bán hàng

Tính đến chiều 5-5, các đoàn đã kiểm tra 182 cây xăng và phát hiện nhiều cây xăng vi phạm.

Tại huyện Giồng Riềng, cơ quan QLTT đã lập biên bản ba trường hợp vi phạm tại xã Thạnh Phước (đều là đại lý của Công ty TNHH một thành viên Đông Nam, TP Cần Thơ), trong đó DNTN Mười Được đóng cửa không lý do, DNTN Huỳnh Hiệp và DNTN Nguyễn Văn Quyền không niêm yết giá bán. Tại huyện Vĩnh Thuận có hai cây xăng bị nhắc nhở do bán giá cao hơn so với quy định. Tại huyện Giang Thành, DNTN Trung Trí (xã Phú Mỹ) tự ý tăng giá bán xăng A92 lên 24.000 đồng/lít (giá quy định là 21.300 đồng/lít). Tại huyện Kiên Lương, DNTN Thành Công đóng cửa không bán do hết xăng… Cơ quan QLTT đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm.

VĨNH SƠN