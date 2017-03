Kiến nghị bỏ giấy phép nhập khẩu vàng

Vàng thế giới tăng lên 938 USD/ounce Giá dầu thô đạt kỷ lục mới hơn 113 USD/thùng. Lúc 20 giờ tối 15-4, giá vàng thế giới đã tăng thêm 10 USD/ounce và đạt ngưỡng 938 USD/ounce. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước lại bất động vì các ngân hàng và sàn giao dịch đều nghỉ lễ và chỉ còn thị trường tự do hoạt động. Tuy nhiên, giá mua vào, bán ra của vàng SJC trên thị trường tự do cũng chỉ có thể nhích thêm 3.000 đồng/chỉ so với ngày trước đó và đạt ở mức 18,07 - 18,10 triệu đồng/chỉ. Đặc biệt, một số tiệm vàng trên quận 5 và quận 10 (TP.HCM) đều có chung tình cảnh không có người mua, người bán. Ông Trần Minh Tâm, chủ tiệm vàng trên quận 10, TP.HCM, cho biết tiệm vàng của ông trong ngày hôm qua, lượng mua vào, bán ra cũng không đến 100 cây. Dù giá thế giới tăng thêm 10 USD/ounce nhưng do thị trường trong nước không có người mua vậy nên các tiệm vàng không thể điều chỉnh tăng thêm được. Đến 20 giờ tối qua, giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường thế giới đã đạt kỷ lục mới là 113,35 USD/thùng. M.PHƯƠNG