Kiến nghị bỏ quy định vốn 10 tỉ đồng mới được in hóa đơn

Nhiều ý kiến cho rằng việc quy định doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã được hoạch toán kế toán từ 10 tỉ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn là chưa hợp lý. Luật sư Vũ Xuân Tiền, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Tư vấn VFAM, cho rằng không có cơ sở nào để chứng minh rằng vốn điều lệ của doanh nghiệp càng cao thì càng phát hành nhiều hóa đơn. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm có vốn điều lệ chỉ 5 tỉ đồng nhưng một tháng sử dụng tới năm quyển hóa đơn, bằng 250 số. Trong khi đó, doanh nghiệp bất động sản có vốn đến 50 tỉ đồng nhưng chỉ chưa hết 50 số hóa đơn. Do đó, cần bãi bỏ quy định trên và để doanh nghiệp tự lựa chọn phương án in hay không in phù hợp với điều kiện của mình.

THÀNH VĂN