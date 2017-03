Kiến nghị điều chỉnh giá bán than cho điện vào quý IV

Trong đó, than cám 4b từ 442.000 đồng/tấn tăng lên mức 648.000 đồng/tấn và than cám 5 từ 405.500 đồng/tấn lên 520.000 đồng/tấn.

Theo ông Hải, giá than bán cho điện tăng nhưng cũng mới chỉ bằng 70%-80% so với giá thành. Do vậy, TKV kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá bán than cho điện theo cơ chế thị trường bằng mức giá bán cho các hộ từ quý IV-2010. Bởi khai thác than ngày càng xuống sâu, xa nên chi phí cao, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn.

T.VĂN