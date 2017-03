Kiến nghị giảm 5% thuế vật liệu xây dựng

Hội cũng đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ rà soát, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chất lượng để chống lại hàng nhập khẩu kém chất lượng, giá thấp. Ngoài ra, Hội đang yêu cầu Bộ Công Thương đưa vật liệu xây dựng vào danh mục mặt hàng cần quan tâm, hỗ trợ xuất khẩu, tạo điều kiện tiếp cận thị trường thế giới.

Theo Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, mặt hàng gốm sứ xây dựng, đá ốp lát có giá trị xuất khẩu rất cao, gấp nhiều lần so với than đá và dầu thô. Khả năng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 lên tới 500 triệu USD ước năm 2015 lên tới 1 tỷ USD. Do đó, hội kiến nghị Chính phủ xem xét giảm thuế VAT cho mặt hàng này xuống từ 10% còn 5%.

Hiện công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đã phát triển đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Kính xây dựng đạt tổng công suất 107 triệu m2 mỗi năm, gạch ốp lát khoảng 300 triệu m2, lượng thép sản xuất trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 1,2 triệu tấn. Trong quý I năm nay, cùng với các yếu tố đầu vào như điện, xăng dầu, giá của các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá... cũng không ngừng tăng theo.

Theo Bách Hợp ( VNE)