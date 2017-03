Kiến nghị không đánh thuế xuất khẩu thép

Trong đó, VSA kiến nghị Chính phủ cần khuyến khích xuất khẩu sản phẩm thép và không đánh thuế. Nếu đánh thuế vào sản phẩm thép xuất khẩu sẽ làm cho xuất khẩu thép giảm, dư thừa thép trong nước càng thêm trầm trọng.

VSA cho rằng công suất các nhà máy hiện tại đã vượt xa nhu cầu thị trường trong nước. Cụ thể, như mức tiêu thụ ống thép hàn chỉ độ 35% tổng công suất, mức tiêu thụ tôn mạ kim loại khoảng 64%, thép cán 63%...

VSA cho biết để kiến nghị áp thuế, Bộ Tài chính đã đưa ra lý do “lợi nhuận của ngành thép có được là do hưởng lợi từ giá điện thấp khoảng 10-15 USD/tấn”. VSA cho rằng giá điện trong cơ cấu giá thành sản phẩm thép không cao, nên không thể kết luận lợi nhuận ngành thép là do giá điện rẻ mang lại.

Ngoài ra, VSA cho rằng sản phẩm phôi thép tiêu hao điện nhiều nhất (600 kWh/tấn). Thế nhưng phôi thép chủ yếu được bán cho các nhà máy cán thép trong nước, lượng phôi xuất khẩu không đáng kể. Lượng xuất trong năm 2010 chủ yếu là tái xuất.

QUỲNH NHƯ