Kiến nghị lập trung tâm thông tin thị trường bất động sản

Theo Sở Xây dựng TP, thị trường BĐS thiếu thông tin chính thống, khách quan. Việc công khai các thông tin quy hoạch chưa được thực hiện triệt để và rõ ràng dẫn đến tình trạng một số ít người nắm được thông tin quy hoạch nên “đi trước đón đầu”, đầu cơ kiếm lợi. Thị trường BĐS cần có những thông tin công khai như giá mua bán, giao dịch thị trường, thông tin đấu thầu đất đai, quy hoạch, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án bán nhà... Tuy nhiên, TP.HCM và cả nước hiện chưa có được một trung tâm thông tin dự báo khách quan và đánh giá thị trường BĐS. Sở Xây dựng TP kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan sớm hình thành trung tâm thông tin và dự báo thị trường BĐS của trung ương, trên cơ sở đó TP.HCM và các địa phương xây dựng hệ thống thông tin thị trường BĐS của địa phương mình. Việc này phục vụ cho dự báo thị trường, đề ra những chính sách quản lý, phát triển thị trường hiệu quả.

Để tạo nguồn thu từ đất, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất: Với những dự án xây khu đô thị mới, Nhà nước nên đứng ra tổ chức và cấp vốn cho việc phát triển quỹ đất như xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch. Việc này nên thuê các công ty hoạt động trong lĩnh vực BĐS, có thể là công ty nhà nước hoặc công ty tư nhân. Sau đó, Nhà nước đấu giá các nền đất này và thu hồi vốn đầu tư và lãi về cho ngân sách.

Với những dự án làm đường, Nhà nước lấy dư mức đất so với tổng diện tích đất cần cho nhu cầu công trình. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công trình giao thông, phần đất đã được Nhà nước “lấy dư” hai bên đường sẽ được bán theo giá thị trường với giá cao hơn so với trước khi hoàn thành dự án. Thông qua đó, Nhà nước thu được các khoản vốn và lãi do việc đầu tư công trình về cho ngân sách.

Ngoài ra, nhằm chống đầu cơ, thổi giá nhà đất lên cao, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất nên đánh thuế với cả nhà, thay vì chỉ đánh thuế đất như hiện nay, đồng thời phải đánh thuế lũy tiến. Hộ gia đình, cá nhân càng có nhiều diện tích đất thì mức thuế càng cao, sở hữu nhiều nhà mức thuế càng tăng, nhà cao cấp mức thuế cao hơn hạng nhà trung bình. Thực hiện điều này, Nhà nước không những tăng thu ngân sách, mà còn hạn chế được nạn đầu cơ đẩy giá BĐS tăng lên quá cao, gây bất ổn cho phát triển kinh tế.

HOÀNG VÂN