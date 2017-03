Kiến nghị ưu tiên điện cho TPHCM

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC), để đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đơn vị đã đề nghị Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) ưu tiên điện cho TPHCM. Do đó, với sản lượng được phân bổ như hiện nay, EVN HCMC chưa áp dụng giải pháp tạm ngưng cung cấp điện do thiếu sản lượng.

Tuy nhiên, hiện nay EVN HCMC đang tiến hành tạm ngưng cung cấp điện một số khu vực để thực hiện công tác bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện. Đây là công tác được thực hiện thường xuyên, định kỳ trong quản lý vận hành hệ thống điện. Việc tạm ngưng cung cấp điện để phục vụ công tác được EVN HCMC thực hiện theo quy định của pháp luật và đăng thông báo trên báo Sài Gòn Giải Phóng vào các ngày thứ năm, sáu, bảy hàng tuần (đăng thông báo trước 5 ngày trên 3 số báo liên tiếp); đăng thông báo trên website công ty www.hcmpc.com.vn. Đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có các nhân viên ngành điện trực tiếp đến thông báo hoặc thông báo qua email, qua điện thoại. Ngoài ra, trong trường hợp cắt điện đột xuất do sự cố bất khả kháng, tổng công ty cũng đã thông báo trên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM trong vòng 24 giờ sau khi sự cố bất khả kháng xảy ra. Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và giảm tối đa các ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tình hình thiếu hụt nguồn cung cấp điện, EVN HCMC kêu gọi trước mắt cũng như lâu dài các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ gia đình triệt để tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, máy điều hòa nhiệt độ và các thiết bị điện không cần thiết để ngành điện tránh phải tạm ngưng cung cấp điện do thiếu sản lượng trong thời gian tới. Theo A0, tình hình cung cấp điện sẽ rất căng thẳng trong việc đáp ứng đủ sản lượng điện tiêu thụ của phụ tải trong các tháng của mùa khô năm 2010, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài và khô hạn trên diện rộng; lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp kỷ lục từ trước đến nay... Theo LẠC PHONG (SGGP)