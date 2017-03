Kiên quyết giải thể các DNNN thua lỗ

Tiếp tục cắt giảm đầu tư công Đầu năm 2011, Chính phủ đặt mục tiêu giảm bội chi xuống còn 5,3% GDP nhưng thực tế, tỉ lệ này đã được kiểm soát ở mức 4,9% GDP. Do đó, nhiệm vụ năm tới là đưa bội chi xuống 4,8% GDP và để giảm bội chi, Chính phủ sẽ phải tiếp tục cắt giảm đầu tư công. Nhiệm vụ quan trọng nữa là tập trung tái cấu trúc, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công sao cho đạt hiệu quả và giảm dần bội chi. Đi kèm là phải có cơ chế chính sách huy động các nguồn lực khác để nền kinh tế đạt hiệu quả hơn. Thủ tướngNGUYẾN TẤN DŨNG Quyết liệt chống tiêu cực trong CSGT Năm 2012 được chọn là năm an toàn giao thông và chúng ta phấn đấu giảm 5% -10% số vụ TNGT. Tới đây, Bộ Công an sẽ làm quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng CSGT. Hiện Bộ đã có định hướng và sẽ thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công an TRẦN ĐẠI QUANG Cải thiện thị trường chứng khoán Năm tới Ngân hàng Nhà nước vẫn điều hành chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ nhưng linh hoạt. Trong đó, lấy mục tiêu khống chế lạm phát dưới 10% làm căn cứ cho việc điều hành chính sách tiền tệ. Nếu thực hiện được mục tiêu trên, lãi suất huy động cuối năm tới trong hệ thống ngân hàng cũng chỉ dao động trong khoảng 10%. Ngoài ra, trong năm 2012, ngân hàng sẽ xem xét cho những người có thu nhập trung bình và thấp vay để mua nhà ở. Đồng thời, sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán để có giải pháp cải thiện phần nào thị trường chứng khoán. Thống đốc NGUYỄN VĂN BÌNH