Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mỹ tiếp tục tăng

Dệt may tiếp tục đạt kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ cao nhất.

(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Dệt may tiếp tục đạt kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ cao nhất.(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)



Trong thời gian trên, kim ngạch xuất khẩu 5 mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ đều tăng, trong đó xuất khẩu hàng dệt may đạt mức cao nhất với gần 2 tỷ USD, tăng 18%; tiếp đến là giày dép (đạt gần 600 triệu USD, tăng 26,5%) và các sản phẩm gỗ (đạt hơn 520 triệu USD, tăng 2,7%).Máy móc, thiết bị điện và sản phẩm âm thanh-thu thanh tiếp tục giữ vị trí thứ tư với kim ngạch xuất khẩu đạt 263 triệu USD, tăng 23%; thủy sản đứng thứ năm với xuất khẩu đạt hơn 200 triệu USD, tăng 46%.Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong bốn tháng đầu năm cũng tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,43 tỷ USD.Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ sang thị trường Việt Nam, sợi và vải dệt vươn lên vị trí số một với tổng kim ngạch đạt khoảng 214 triệu USD, tăng 273%. Hiện Mỹ đang nỗ lực tăng mạnh xuất khẩu sang Việt Nam các loại máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng, phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị điện.Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Mỹ ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2011 sẽ tăng khoảng 10% so với mức 18,3 tỷ USD năm 2010.Hiệp hội Thương mại Mỹ dự báo xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong cả năm nay sẽ vượt mức 15 tỷ USD của năm ngoái và có khả năng Việt Nam dẫn đầu khối ASEAN về xuất khẩu sang Mỹ.