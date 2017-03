Kim ngạch thương mại Việt-Mỹ đạt gần 17 tỉ USD

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 13,7 tỉ USD, tăng 11% so với năm 2009; nhập khẩu từ Mỹ đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng 1%.

Đồ gỗ nội thất là một trong năm mặt hàng xuất khẩu lớn sang Mỹ trong thời gian qua. Trong ảnh :Đối tác nước ngoài tìm hiểu thông tin, giá cả tại hội chợ đồ gỗ xuất khẩu. Ảnh: HTD

Dệt may, đồ gỗ nội thất, giày dép, nông sản và thủy hải sản tiếp tục là năm mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Mỹ trong thời gian qua. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ vẫn còn gặp khó khăn do chưa được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập chung (GSP)… Để đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ các quy định xuất nhập khẩu của nước này, bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng các sản phẩm, các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

BC