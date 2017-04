Kim ngạch xuất khẩu dệt may, giày, gỗ giảm

Tuy nhiên, việc tăng này là nhờ kim ngạch tái xuất vàng chiếm gần 2,3 tỷ USD, tăng gần 50 lần so với cùng kỳ nên kéo tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhẹ.

Kim ngạch xuất khẩu của ba ngành chủ lực là dệt may, da giày và gỗ đều giảm. Cụ thể, ngành dệt may xuất khẩu trên 1,9 tỷ USD nhưng chỉ bằng 99,9% so với quý I-2008. Ngành da giày xuất khẩu khoảng 915 triệu USD, chưa bằng 90% so với quý I-2008. Kim ngạch xuất khẩu gỗ chỉ trên 520 triệu USD, bằng 77% so với quý I-2008.

Sau nhiều năm tăng trưởng xuất khẩu thì đây là lần đầu tiên ba ngành chủ lực trên bị giảm kim ngạch xuất khẩu. Trong quý I-2009, chỉ có sắn và sản phẩm của sắn có kim ngạch xuất khẩu tăng 123% so với cùng kỳ.