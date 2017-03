Kim ngạch xuất khẩu về đích trước 2 năm

Năm 2008, tuy gặp bất lợi về đầu ra đối với 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Cá tra và gạo, nhưng kim ngạch xuất khẩu tỉnh An Giang vẫn đạt 751 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay, tăng 101 triệu USD so với kế hoạch và tăng 205 triệu USD so năm 2007, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010, về đích trước 2 năm (kế hoạch phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 700 triệu USD năm 2010).

Gạo và cá tra chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Điểm nổi bật trong năm 2008 là hàng may mặc xuất khẩu do cạnh tranh tốt nên tăng mạnh, trong năm đã xuất khẩu được 9,2 triệu sản phẩm đạt 22 triệu USD, so cùng kỳ tăng trên 41% về kim ngạch, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Theo Thế Nhân (SGGP)