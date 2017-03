Kín tour du lịch nước ngoài dịp Tết

Năm nay, để thay đổi cách đón Tết truyền thống của gia đình, chị Ngọc Minh, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội đặt tour đi Hong Kong (Trung Quốc) 5 ngày cho cả gia đình. Chị Minh chia sẻ: “Cả năm làm việc vất vả, năm nay gia đình mình sắp xếp đi nghỉ cùng nhau. Chi phí cho chuyến du lịch chỉ bằng thưởng Tết của một cá nhân trong gia đình nên cả nhà quyết định đi xa”.

Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết, năm nay xu hướng khách nội địa đi du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh. Hiện các tour đi châu Á đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Bên cạnh đó, khách đi các nước có chung Tết Nguyên đán với Việt Nam cũng không ngừng tăng dù có thể phải chịu phí dịch vụ tăng từ 3 -10% tùy từng nơi.

Nhiều du khách chọn Singapore là điểm du lịch dịp Tết Nguyên đán.

Lý giải việc này, ông Kế cho rằng tour đi châu Á như Singapore, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản hấp dẫn do chi phí vừa phải, xin visa dễ. Năm nay, thị trường Nhật Bản đang là điểm đến của du khách, bởi nước này đang nới lỏng quy định xin visa, giá tour giảm 1/3 so với năm trước (khoảng 1.500 - 1.600 USD). Như mọi năm, tour đi Thái Lan luôn hấp dẫn khách, nhưng năm nay do tình hình bất ổn nên chưa thấy rục rịch.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty Hanoi Redtours cho biết, khách đặt tour vào dịp Tết Nguyên đán năm nay duy trì ổn định. Tuy nhiên, khách có xu hướng đặt tour đi nước ngoài nhiều hơn trong nước. Các tour đi xa như Dubai, Australia, Mỹ tăng mạnh. Theo ông Hoan, dịp Tết nghỉ lễ kéo dài, kinh tế khó khăn không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và đi du lịch của những gia đình có tiền. Đến thời điểm này, công ty chốt 1.500 tour đi nước ngoài.

Theo khảo sát, các hãng khác như Vietravel, Vietrantour... đều có con số khả quan của khách đi du lịch dịp Tết. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay, xu hướng khách nội địa đi tour nước ngoài tăng mạnh là đều đáng mừng cho ngành du lịch. Với những công ty lữ hành có tiếng, lượng khách đặt tour vẫn duy trì tăng trưởng. Vị này nhận định, dù từ nay đến Tết Nguyên đán còn một tháng nhưng lượng khách đặt tour quốc tế sẽ ngày một gia tăng.

Theo Tiền Phong