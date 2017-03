Kinh doanh qua mạng thuộc nhóm bị thanh tra chuyển giá

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế là tăng cường thanh tra chống thất thu thuế, nhất là mở rộng đối tượng thanh tra chuyển giá đối với một số lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hộ kinh doanh cá thể, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khai khoáng, bất động sản…

Theo ông Trần Văn Phu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trong năm 2012 ngành thuế thu ước đạt 607.844 tỉ đồng, bằng 104% so với dự toán. Trong đó thu dầu thô ước đạt 104.107 tỉ đồng, thu nội địa 467.000 tỉ đồng, bằng 94% dự toán. “Nếu không có thu từ dầu thô thì nhiệm vụ năm 2012 chỉ đạt 94% dự toán. Trong đó những khoản thu từ khu vực kinh tế như DNNN, DN FDI đều không đạt và có mức tăng thấp. Ví dụ DNNN chỉ thu được hơn 144.000 tỉ đồng, hụt hơn 11.000 tỉ đồng so với kế hoạch. DN FDI thu gần 83.000 tỉ đồng, hụt gần 15.000 tỉ đồng so với kế hoạch” - ông Phu cho biết.

Theo lãnh đạo ngành thuế, dự kiến trong năm 2013, tổng thu ngân sách ước đạt 644.500 tỉ đồng, riêng thu từ dầu thô 99.000 tỉ đồng, nội địa 545.000 tỉ đồng, thu từ tiền sử dụng đất 39.000 tỉ đồng.

TRÀ PHƯƠNG