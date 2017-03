Kinh nghiệm kiểm soát rủi ro khi chơi vàng

Vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chiều 29/8 chỉ còn 17,42 triệu đồng (bán ra), 17,36 triệu đồng mỗi lượng (mua vào), giảm 60.000 đồng so với giá bán ra buổi sáng. Đến sáng nay, vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Hà Nội mua vào là 17,27 triệu đồng, giảm 90.000 đồng so với hôm qua, trong khi giá bán giữ nguyên 17,42 triệu đồng.

Trên thị trường châu Á, lúc 8h sáng nay theo giờ Hà Nội giá giao dịch ở mức 829,9 USD mỗi ounce, giảm gần 4 USD so với chốt phiên liền trước tại New York do thị trường dầu thô hạ nhiệt và đồng đôla tăng giá trong rổ tiền tệ. Tuy nhiên, giá dầu và sức khỏe đồng đôla cũng "đỏng đảnh" không kém, do chịu ảnh hưởng từ diễn biến thất thường của cơn bão Gustav và sự bất ổn trên thị trường tài chính, nhà đất Mỹ. Hiện tại giá vàng trong nước quy đổi chỉ vào khoảng 16,5 triệu đồng mỗi lượng.

Khối lượng giao dịch trên các sàn trong mấy ngày cuối tuần đều giảm mạnh so với hơn một tuần trước.

Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần trên sàn Hà Thành, khối lượng giao dịch cả hai phiên chỉ đạt 240 lượng. Sàn ACB cũng ghi nhận trên 227 lượng vào cuối giờ chiều. Giá vàng tăng nhẹ trên các sàn. Tại sàn Hà Thành, giá khớp lệnh đạt 17,38 triệu đồng mỗi lượng.

Lượng tài khoản mở tại các sàn mấy ngày cuối tuần cũng giảm rõ rệt. Trung bình mỗi ngày sàn phố Wall trên phố Lê Phụng Hiểu chỉ có trên 10 hồ sơ đăng ký mở mới. Tại các sàn khác, không khí giao dịch buồn tẻ. Một phần vì người dân chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ, nhiều người lo bảo toàn vốn trong mấy ngày nghỉ giao dịch. Số còn lại tỏ ra thận trọng hơn sau những ngày lợi nhuận tính bằng không.

Thị trường vàng vật chất cũng chứng kiến những ngày giao dịch buồn tẻ. Lượng vàng miếng bán ra chỉ bằng một phần năm so với hơn một tuần trước. Giá nữ trang mùa cưới cũng trồi sụt theo giá vàng.

Theo anh Hoàng Thế Toàn, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Công ty cổ phần vàng phố Wall, đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản...đều chứa đựng những rủi ro bên cạnh những lợi nhuận. Quan trọng là nhà đầu tư chọn cho mình phương pháp giao dịch phù hợp với cá tính giao dịch của mình, để hạn chế thấp nhất những rủi ro. Cá tính giao dịch có thể hiểu là những nét riêng có ở mỗi nhà đầu tư như hoàn cảnh, tích cách, nguồn vốn, lịch làm việc, ngưỡng chịu đựng và khả năng chận rủi ro...

Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Công ty cổ phần vàng phố Wall cho rằng nhà đầu tư có thể chọn cả phương pháp đầu tư theo giá lên và theo giá xuống. Thị trường biến động cũng là phép thử với những người có bản lĩnh và biết điều chỉnh biên độ cắt lỗ và chốt lời. Với người có vốn lớn, ngưỡng chịu lỗ chấp nhận được sẽ khác với người có vốn mỏng hơn, chưa kể phí giao dịch, lãi suất qua đêm.

Một trong những nhà đầu tư đặt chân sớm nhất khi sàn giao dịch vàng ACB vừa ra đời, anh Quốc Bình (ở phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận định nhà đầu tư - kinh doanh vàng chịu sự rủi ro rõ nhất về biến động của giá.

Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới, nhu cầu tiêu thụ trong nước và yếu tố tâm lý... Chính vì thế họ phải nắm được các phương pháp phân tích giá vàng cũng như ôla Mỹ, chứng khoán hay giá dầu, đó là phân tích cơ bản. Đồng thời họ sử dụng phân tích kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng những công cụ như công cụ tạo dao động (MACD, RSI, Stochastic) và các đường trung bình dịch chuyển, chúng tự động báo tín hiệu (signal) để có thể vào và thoát khỏi giao dịch, cộng với tín hiệu mua bán trên sàn.

"Với bất kỳ giá cả của một mặt hàng nào, người ta đều có thể áp dụng từng phương pháp này hoặc kết hợp cả hai", anh Bình nói.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, nếu như giá thế giới vượt qua ngưỡng 850 USD một ounce thì có thể được xem là đã ra khỏi giai đoạn điều chỉnh để trở về các ngưỡng 900-950 USD. Do đó nếu muốn an toàn, nhà đầu tư nên mua vào khi giá quốc tế ở mức 850-860 USD mỗi ounce.

Tuy nhiên, hiện tại giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với thế giới, thường trên 60.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi chỉ. Điều này hàm chứa rủi ro rất lớn. Do đó, trong giai đoạn hiện nay nhà đầu tư không nên dồn hết 100% vốn của mình vào thị trường vàng, mà cần cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình cho thật hiệu quả. Gần đây, một luồng vốn nhất định đã chuyển sang thị trường chứng khoán do những thông tin tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô, chỉ số CPI trong tháng 8 và những đợt điều chỉnh giá xăng của chính phủ.

Ông Khánh nhận định thời điểm hiện tại, phương pháp giao dịch theo ngày, và thoát khỏi giao dịch vào cuối ngày có thể hạn chế được nhiều nhất những rủi ro. Ngoài ra nếu chưa đủ tự tin khi giao dịch trên sàn, nhà đầu tư có thể tham gia mua - bán trên thị trường vật chất. Cách này đòi hỏi họ phải có một số vốn tự có nhất định nhưng tỷ lệ rủi ro thấp hơn, kiểm soát mức thua lỗ cũng dễ hơn.

Với kinh nghiệm của mình, anh Quốc Bình cũng cho rằng, để kiểm soát rủi ro thời điểm giá biến động, nhà đầu tư cần đa dạng hóa cách thức kinh doanh mua bán trên thị trường này như thông qua thị trường tự do, trên sàn giao dịch, các nghiệp vụ đối ứng và kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường như nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn (Forward), quyền chọn (Option).

Theo anh Đức Cường, một nhà đầu tư trên sàn ACB, việc duy trì trạng thái qua đêm là khá rủi ro cho nhà đầu tư do giá vàng chủ yếu biến động mạnh vào buổi tối khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa hoạt động. Trong điều kiện hệ thống sàn giao dịch trong nước còn chưa thể liên thông được với thế giới, lại hay gặp trục trặc kỹ thuật nên cũng không ít nhà đầu tư phải chấp nhận thua lỗ, nhất là tại thời điểm số lượng lệnh của nhà đầu tư tăng đột ngột.

Đại diện sàn giao dịch vàng ACB trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) cho hay trong thời gian tới, ACB dự kiến sẽ kéo dài thời gian giao dịch và cung cấp cho khách hàng phương tiện để kiểm soát rủi ro trong quá trình giao dịch (lệnh dừng lỗ - Stoploss Order).

Hiệp hội Kinh doanh vàng đang góp ý với Ngân hàng Nhà nước về việc hình thành hành lang pháp lý quản lý hiệu quả và công bằng các sàn giao dịch vàng, tránh những trường hợp độc quyền và bảo vệ thiết thực quyền lợi của tất cả các nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ.