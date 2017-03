Kinh phí bán tiền lưu niệm 100 đồng sẽ nộp vào ngân sách

Tối 5-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cũng cấp một số thông tin liên quan đến phát hành tờ tiền mệnh giá 100 đồng.



Tiền lưu niệm 100 đồng có giá bán 20.000 đồng/tờ.

Theo NHNN, kinh phí thu được từ việc bán tiền lưu niệm dùng để bù đắp một số chi phí vận chuyển, bảo quản và phát hành tiền. Số còn lại được hạch toán vào thu nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước và cuối năm được quyết toán nộp ngân sách Nhà nước.

Theo đó, ngày 4-4, NHNN đã họp báo công bố chủ trương phát hành tiền lưu niệm “Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam” với mệnh giá 100 đồng. Loại tiền này không sử dụng để thanh toán mà NHNN phát hành để lưu niệm nhân dịp thành lập ngành. Trên thị trường tiền lưu niệm 100 đồng sẽ có giá bán 20.000 đồng/tờ (loại tờ rời) và 25.000 đồng/tờ (loại tờ Foder - được bọc trong phong bao).

Vậy kinh phí in ấn cũng như số tiền thu về từ bán loại tiền này sẽ được dùng vào mục đích gì? Trả lời Pháp Luật TP.HCM, đại diện NHNN cho biết để tổ chức in tiền lưu niệm, NHNN đã hợp tác với bốn đối tác nước ngoài (Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đức). Chi phí về giấy, mực in, thiết bị bảo an… được các đối tác trên tài trợ miễn phí. Loại tiền lưu niệm này được tổ chức in tại Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam. Hoạt động bán tiền lưu niệm là phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

“Việc tổ chức in, phát hành tiền nói chung và tiền lưu niệm nói riêng là nhiệm vụ của NHNN được quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước, các Nghị định và Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm. Các nước trên thế giới đều tổ chức in, đúc, phát hành tiền lưu niệm, cả tiền giấy và tiền kim loại nhân các sự kiện lớn của đất nước cũng như của Ngân hàng Trung ương, đây là những việc làm bình thường” - NHNN cho hay.



Về triển khai bán tiền lưu niệm trên thị trường, NHNN cho biết theo quy định, NHNN được phép cấp, tặng, bán đồng tiền lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân và không nhằm mục đích thu lợi nhuận. Hoạt động bán tiền lưu niệm được công khai rộng rãi đến các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.



Mặt sau của tiền lưu niệm mệnh giá 100 đồng.